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Курсы валют ЦБ в Excel: как всегда быть в курсе актуальных данных

Узнайте, как легко и быстро подгружать актуальные курсы валют из Центрального банка России в таблицу Excel. Следуя нашей подробной инструкции, вы сможете настроить автоматическое обновление данных и всегда иметь под рукой самую свежую информацию для финансовых расчетов.