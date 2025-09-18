Как собеседовать РОП — руководителя отдела продаж

🎯 Мой приём
Когда кандидат уже немного раскрылся, я предлагаю: «Продай мне что-то на выбор:
🔹 либо стакан воды
🔹 либо себя.
Уточню сразу: стакан воды мне не нужен. У тебя есть 1 минута.»
⏱️ И дальше я просто слушаю.
👂 Что я отслеживаю?
1️⃣ Что он выберет: себя или стакан воды?
Если продаёт стакан — он не слышит мою потребность. Я ясно сказала: он мне не нужен.
А если человек не слышит клиента с самого начала — как он будет слышать потом?
2️⃣ Что именно он говорит?
Тут быстро становится понятно, что у него в фокусе — результат или процесс.
❌ Пример про процесс
«Я бы начал с построения системы. Надо настроить CRM, сделать воронку, нанять менеджеров, прописать скрипты…»
→ много слов, ни одного результата. Это про процесс.
✅ Пример про результат
«Я помогу вам увеличить продажи за 2 месяца. Приду с готовыми решениями, проведу аудит, и в первую же неделю покажу первые цифры. Конкретно: я умею продавать, мотивировать команду и доносить ценность продукта. Вот примеры»
→ вот это про результат.
💡 В чём суть
За 1 минуту человек показывает, как он мыслит.
Говорит ли он “что я сделаю” — или “что вы получите”. Слышит ли он клиента. Умеет ли быть кратким. Есть ли в нём уверенность.
📌 Итог
Эта техника не волшебная. Но она сразу отсеивает 80% нерелевантных кандидатов. Остальных — можно смотреть глубже.
💬 Вопрос к тебе
А ты бы что выбрал(-а): стакан воды или себя?
И как бы ты начал свою минуту?
