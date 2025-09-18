ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
Яна Наумова
HR

Как собеседовать РОП — руководителя отдела продаж

Я поняла простую вещь: неважно, что человек написал в резюме — важно, что он говорит. Поэтому на собеседованиях я использую один очень простой прием.

🎯 Мой приём

Когда кандидат уже немного раскрылся, я предлагаю: «Продай мне что-то на выбор:

🔹 либо стакан воды

🔹 либо себя.

Уточню сразу: стакан воды мне не нужен. У тебя есть 1 минута.»

⏱️ И дальше я просто слушаю.

👂 Что я отслеживаю?

1️⃣ Что он выберет: себя или стакан воды?

Если продаёт стакан — он не слышит мою потребность. Я ясно сказала: он мне не нужен.

А если человек не слышит клиента с самого начала — как он будет слышать потом?

2️⃣ Что именно он говорит?

Тут быстро становится понятно, что у него в фокусе — результат или процесс.

❌ Пример про процесс

«Я бы начал с построения системы. Надо настроить CRM, сделать воронку, нанять менеджеров, прописать скрипты…»

→ много слов, ни одного результата. Это про процесс.

✅ Пример про результат

«Я помогу вам увеличить продажи за 2 месяца. Приду с готовыми решениями, проведу аудит, и в первую же неделю покажу первые цифры. Конкретно: я умею продавать, мотивировать команду и доносить ценность продукта. Вот примеры»

→ вот это про результат.

💡 В чём суть

За 1 минуту человек показывает, как он мыслит.

Говорит ли он “что я сделаю” — или “что вы получите”. Слышит ли он клиента. Умеет ли быть кратким. Есть ли в нём уверенность.

📌 Итог

Эта техника не волшебная. Но она сразу отсеивает 80% нерелевантных кандидатов. Остальных — можно смотреть глубже.

💬 Вопрос к тебе

А ты бы что выбрал(-а): стакан воды или себя?

И как бы ты начал свою минуту?

