Как собеседовать РОП — руководителя отдела продаж

🎯 Мой приём

Когда кандидат уже немного раскрылся, я предлагаю: «Продай мне что-то на выбор:



🔹 либо стакан воды



🔹 либо себя.

Уточню сразу: стакан воды мне не нужен. У тебя есть 1 минута.»

⏱️ И дальше я просто слушаю.