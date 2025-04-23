Как цифровизация меняет общие условия судебных процессов

Каким будем судебное разбирательство будущего, изменится ли оно или будет существовать в традиционной вековой форме? Ответы на данные вопросы до начала пандемии вируса COVID-2019 имели футурологическое содержание. Но пандемия в 2020 г. открыла новые векторы судебной реформы, которая осуществляется уже более 27 лет и является не завершенной на сегодняшний день [5, 111 с.]. Можно заключить, что вызванная пандемией трансформация межличностных отношений способна выступить решающим фактором начала процесса сущностного изменения процедуры судебного разбирательства. Прежде всего потому, что в его основе заложены такие свойства как: состязательность, публичность, гласность, открытость, равенство сторон и др., то есть при наличии которых только и возможны качественные изменения судебного процесса, как и любых иных сфер жизнедеятельности.

Безусловно, алгоритм судебного разбирательства изменяется в настоящее время и будет изменяться в соответствии с происходящей цифровизацией государственной и общественной жизни. При этом следует отметить, что процесс цифровой трансформации отечественного судопроизводства уже происходит, и начало ему было положено в связи с запуском функционирования системы «Электронное правосудие», которая проявилась в полной мере в арбитражном процессе. Цифровизация в России на сегодняшний день зависит исключительно от человеческого фактора. И поэтому успешный опыт развития электронного правосудия в рамках арбитражного процесса не был воспринят судами общей юрисдикции в полной мере. Причиной тому является нежелание руководства Верховного суда РФ проводить политику открытости судебных институтов, как это уже происходит с арбитражным судопроизводством. Следует отметить, что цифровые новшества первоначально внедрялись именно в арбитражный процесс. Но успешный опыт электронного правосудия и общая тенденция, связанная с развитием цифровизации всех сфер жизни российского общества, ускорили трансформационные процессы в судах общей юрисдикции, которые также стали подвергаться цифровой трансформации, но значительно медленнее. Например, на сегодняшний день в судах города Москвы введено электронное правосудие – КИС СОЮ [6].

Повсеместное внедрение электронного правосудия должно стать целью развития судебной власти в России, и эта цель должна быть реализована в максимально сжатые сроки. Электронное правосудие должно трансформировать сложившуюся более чем за 100 лет процедуру судебного разбирательства, разрешить поставленные в начале судебной реформы задачи, добиться 100%-ной реализации существующих процессуальных гарантий, сформировать эффективное правосудие, основанное на использовании передовых технических средств.

Отметим при этом, что цифровизация в большей степени затронула сопутствующие судебному разбирательству процессы, но не судебное следствие. Поэтому видится, что вслед за цифровизацией процедурных процессов судопроизводства будет видоизменяться и само судебное разбирательство.

Трансформация судебного процесса повлечет за собой прежде всего изменение общих условий судебного разбирательства.

1. Общегосударственный карантин марта-июня 2020 г. продемонстрировал успешные формы опосредованного участия в судебном разбирательстве посредством видеоконференц-связи. Участие в ходе судебного следствия онлайн с использованием сети Интернет свидетельствует о несоблюдении главного условия судебного разбирательства – непосредственности исследования доказательств в ходе судебного разбирательства (ч. 1 ст. 240 УПК РФ, ч. 1 ст. 157 ГПК РФ, ч. 1 ст. 162 АПК РФ, ст. 13 КАС РФ). Значимость непосредственности исследования доказательств в суде являлась до сегодняшнего дня существенной процессуальной гарантией законности судебного разбирательства, однако распространение компьютерных технологий и вынужденное изменение привычной ситуации, вызванной пандемией вируса COVID-2019, позволило повсеместно отступить от данного условия, тем самым нивелировав его.

Успешный опыт проведения судебных заседаний в формате теле- и конференцсвязи, во-первых, должен подвергнуться тщательному научному и практическому обсуждению, во-вторых, необходимо ввести в качестве пилотного проекта в практику в отдельных регионах России рассмотрение определенной категории дел онлайн, то есть опосредованным образом, при котором судебное разбирательство проводится по телеконференцсвязи. Также в качестве пилотного проекта следует перевести проведение всех судебных разбирательств в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в формат телеконференцсвязи. При этом необходимо предусмотреть возможность представлять письменные доказательства посредством электронных приемных судов, а устные доказательства представлять с помощью опосредованного исследования доказательств, то есть через телеконференцсвязь. После этого успешный опыт можно будет распространять и на остальные регионы страны, особенно в ее отдаленных частях, где суды фактически существуют, но нагрузка на судей и работников аппарата суда незначительна. Преимуществ от предложенной формы судебного разбирательства, особенно в вышестоящих судах, множество – начиная от экономии времени и материальных ресурсов участников процесса до исключения в процедуре осуществления правосудия субъективного подхода со стороны судьи, связанного с межличностным отношением к участникам процесса. Предлагаемое нами также позволит сократить количество отдельных судов, в которых нагрузка незначительная, объединив их с другими судами.

2. Следующее условие судебного разбирательства, которое вслед за непосредственностью трансформируется сегодня, – это преобладание письменной формы судебного процесса над устной.

Согласно ч. 1 ст. 140 КАС РФ, ч. 1 ст. 240 УПК РФ, ч. 2 ст. 157 ГПК РФ судебное разбирательство осуществляется в устной форме. Устность судебного разбирательства не отражена в качестве общего условия судебного разбирательства арбитражного процесса именно потому, что подавляющее число доказательств в данном судопроизводстве являются письменными.

Как показал анализ судебной практики, устность прекращает быть условием судопроизводства [3, с. 6-7], то есть письменная форма таких доказательств как показания свидетелей, подсудимого, потерпевшего, иные письменные доказательства (например, по экономическим преступлениям их доля в материалах дела составляет более 90 %), заключения эксперта (специалиста), письменная позиция сторон в прениях сторон, заявленные ходатайства (заявления и др.) преобладает над их устной формой, данной непосредственно в суде. В будущем, как нам представляется, устность уступит письменному судебному разбирательству свое место, хотя, очевидно, и не в полном объеме. Устность будет оставаться неким ритуалом судебного разбирательства, присущим в большей степени уголовному процессу.

Подтверждением тому выступает деятельность апелляционных, кассационных и надзорных инстанций, в которых уже сегодня наблюдается подавляющее преобладание письменной формы процесса над устной.

Видится, что письменная форма судебного разбирательства является основой цифровизации судопроизводства, на основе которой будут создаваться электронные программы, характерные для судебного процесса будущего. В основе любой электронной программы лежат письменно разработанные и автоматизированные на ее основе алгоритмы, а не устно воспроизведенные слова о чем-либо, которые в большинстве случаев произносятся без системы, тяжелы для фиксации и могут не учитываться. Именно поэтому, например, сегодня заявленные в ходе судебного разбирательства письменные ходатайства рассматриваются во всех случаях, а устные в большинстве случаев остаются без рассмотрения.

3. Необходимо внедрить в суды общей юрисдикции аналогичную арбитражному процессу систему электронного правосудия с ее возможностями, а именно систему, повышающую степень гласности судебного разбирательства (ст. 241 УПК РФ, ст. 19 ГПК РФ, ст. 11 АПК РФ, ст. 11 КАС РФ).

Представляется, что рано или поздно все происходящие судебные заседания будут транслироваться в сети Интернет, что позволит констатировать о достижении полной, а не декларативной, как сегодня, гласности судебного разбирательства. В таком случае необходимо отметить, что гласность как одна из ключевых гарантий судопроизводства не реализована в российском судебном процессе в полной мере. Поэтому уже сегодня следует разрабатывать системы, позволяющие в режиме реального времени просматривать происходящие судебные процессы в сети Интернет на официальных сайтах каждого из судов в стране. Во-первых, это позволит оптимизировать время потенциальных слушателей судебных разбирательств (родственников и близких лиц участников дела, журналистов, студентов и иных заинтересованных лиц др.). Во-вторых, повысит забытую на сегодняшний день воспитательную функцию правосудия. В-третьих, будет служить дисциплинирующим фактором поведения судьи в ходе судебного разбирательства. В-четвертых, сделает общественный контроль за деятельностью судьи намного более эффективным.

Трансляция происходящих процессов онлайн в сети Интернет и своевременная публикация на сайте суда выносимых судебных решений в ходе судебного разбирательства нивелируют подавляющее большинство претензий к судебной власти, а также создадут кумулятивный эффект естественного, а не искусственно-принудительного профессионального совершенствования как судебной власти в целом, так и каждого судьи в отдельности.

Первоочередным при этом видится опубликование вынесенных судебных решений в ходе судебного разбирательства. Это решит множество существующих проблем на практике – от необоснованно большого количества использования бумаги до исчезновения существующей практики очередей в канцелярии судов для получения судебных решений, а также необходимости приложения этих судебных решений к жалобам в вышестоящую инстанцию с архаичными средствами подтверждения подлинности судебного акта – подписью и печатью.

4. Следующее общее условие судебного разбирательства, которое должно как можно скорее быть изменено, – это наличие секретаря судебного заседания (ст. 245 УПК РФ, ст. 53 КАС РФ, ст. 230 ГПК РФ, ст. 58 АПК РФ) и помощника судьи (ст. 244.1 УПК РФ, ст. 47.1 ГПК РФ, ст. 52.1 КАС РФ, ст. 58 АПК РФ). Представляется, что помощниками судьи и секретарями судебного заседания должны быть не юристы и студенты юридических Вузов, а исключительно технические специалисты, которые более эффективно и квалифицированно способны выполнять служебные функции, связанные прежде всего с оформлением судебных документов и организацией судебного процесса. Технические специалисты (а в недалеком будущем – искусственный интеллект) способны автоматизировать процессы помощи судье при отправлении правосудия, что создаст успешные практики, которые позволят завершить их цифровизацию в будущем. Ведь именно автоматизации и систематизации однообразных процессов обучают в технических Вузах, но это не преподают в юридических Вузах: как именно оформлять процессуальные документы, организовывать судебный процесс и др. В связи с этим новоиспеченные секретарь судебного заседания и помощник судьи, трудоустраиваясь в суд, являются некомпетентными специалистами, обучение которых ложится на плечи судьи.

Полагаем, что предлагаемые изменения довольно существенны и способны повлечь изменения в организации всей судебной власти, которая на сегодняшний день зачастую строится на основе технической работы секретарей судебных заседаний и помощников судьи как будущих судей. Этот перелом позволит претендовать на должность судьи не только выходцам из судебной системы, но и представителям других юридических профессий.

5. Аналогична ситуация и с протоколом судебного заседания (ст. 259 УПК РФ, ст. 230 ГПК РФ, ст. 155 АПК РФ, ст. 206 КАС РФ). На сегодняшний день при наличии средств видеофиксации очевидна бессмысленность письменного протокола судебного разбирательства как доказательства [2, с. 116-119], так и процессуального акта в его традиционной форме. По нашим наблюдениям, письменный протокол судебного заседания содержит лишь до 30% произнесенного в ходе судебного заседания при отсутствии аудиозаписи и до 70% при ведении аудиозаписи. Традиционная форма бумажного протокола дискредитировала себя [1, 84 с.], поэтому следует повсеместно внедрять не аудио-протокол, а именно видео-протокол судебного заседания. Это изменение существенно упростит деятельность судей, тратящих значительную часть своего времени на составление бумажной версии протокола. Видео-протокол судебного заседания сможет служить самым эффективным средством судебного контроля, позволяющим выявлять нарушения закона при обжаловании решений суда, просматривая необходимые кадры видеозаписи, которые бы свидетельствовали либо о нарушении закона, либо о его не нарушении.

6. Следующее условие судебного разбирательства, присущее в большей степени уголовному процессу, – это участие в судебном разбирательстве обвинителя (ч. 1 ст. 246 УПК РФ, ст. 52 АПК РФ, ст. 45 ГПК РФ, ст. 39 КАС РФ), который в подавляющем числе случаев является государственным обвинителем-прокурором. Представляется, что успешный опыт проведения состязательных процессов в гражданском и арбитражном судопроизводствах, а также практика по делам частного обвинения свидетельствует об отсутствии необходимости участия в большинстве уголовных и административных дел прокуроров. Государственный обвинитель, на наш взгляд, должен участвовать в рассмотрении лишь ограниченной категории уголовных и административных дел, отстаивающих интересы государства. Во всех остальных случаях обвинение должно обеспечиваться представителями стороны по делу так же, как в гражданском и арбитражном процессах и по делам частного обвинения.

На сегодняшний день государственный обвинитель в процессе рассмотрения уголовного дела – это наиболее пассивный процессуальный участник. Как процессуальное лицо он, на наш взгляд, в недостаточной мере заинтересован в знании как материалов, так и обстоятельств дела. В делах, в которых участвует и государственный обвинитель, и адвокат – представитель потерпевшего по делу, государственный обвинитель зачастую участвует формально. В связи с этим следует распространять практику частичного лишения прокуратуры права государственного обвинения и их замены на представителей потерпевшего. Важно создать такую модель адвокатского процесса по административным и уголовным делам (по аналогии с арбитражным и гражданским процессом), в котором адвокаты как на возмездной, так и на безвозмездной основе представляли бы интересы потерпевших и подсудимых, а суд был бы свободен в своем решении от государственного давления. По нашему мнению, подобного рода трансформация судебного процесса вместе с введением адвокатской монополии способна повысить эффективность правозащиты в России.

7. Трансформации должны подвергнуться и решения суда, выносимые в ходе судебного разбирательства (ст. 256 УПК РФ, ст. 197 ГПК РФ, ст. 169 АПК РФ, ст. 179 КАС РФ). На сегодняшний день тексты решений суда оформляются сплошным способом изложения. Следует признать этот способ изложения текста суда недопустимым, поскольку все доводы суда не разделяются между собой при их изложении, что, во-первых, создает ряд неудобств для самого суда, поскольку при таком изложении текста не представляется возможным удержать его смысл и логику, что приводит на практике к бессвязности текста и многочисленным ошибкам. Во-вторых, при сплошном изложении текста теряются основные доводы, рассматриваемые в решении суда, например, все доводы заявленного ходатайства стороной по делу. В-третьих, сплошной способ изложения текста делает «непонятным» (ч. 2 ст. 169 АПК РФ) его изучение и судебный контроль. Поэтому предлагаем при изложении текста решения суда использовать рубрикацию текста нумерацией арабскими цифрами каждого довода суда по тому или иному вопросу (мотиву, обоснованию и др.) [4, с. 60-64]. Данная практика изложения текста соответствует общемировой и используется в решениях Европейского суда по правам человека, а также в решениях американских и европейских судов, что создает дополнительные процессуальные гарантии к требованию обоснованности судебных решений, регламентированных ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

При этом в учебный план всех без исключения юридических вузов следует включить обязательную дисциплину, объясняющую правила оформления и ведения документации в деятельности юриста. На сегодняшний день сложилась недопустимая практика, когда будущих юристов не обучают правилам качественного составления юридически значимых документов, вследствие чего юрист, сдавший квалифицированные экзамены, не имеет ни теоретических, ни практических навыков составления процессуальных документов.

В связи с вышеизложенным следует констатировать начавшуюся в наши дни трансформацию судебного разбирательства, видоизменение которого свидетельствуют о скорой модификации его концептуальных основ.

Предложенные формы трансформации общих условий судебного разбирательства позволят сформировать на их основе цифровые программы, которые не только автоматизируют основные стадии судебного разбирательства, но и подготовят судебный процесс к неминуемому распространению искусственного интеллекта, что позволит сделать его основной частью процесса осуществления правосудия. Предложенная трансформация общих условий судебного разбирательства повлечет трансформацию отдельных судебных действий, что в последующем приведет к трансформации и судебного следствия.