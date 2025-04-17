🧩 «Чем больше людей в команде — тем меньше они работают». Что такое эффект Рингельмана и как он съедает результат

Казалось бы, чем больше человек занимаются общим делом, тем лучше будет результат.
Ведь, как говорится, одна голова — хорошо, а две — ещё лучше.
🔍 Но на практике выходит наоборот. И это не просто ощущение — это факт, подтверждённый множеством экспериментов. Самый известный из них — эксперимент Макса Рингельмана, который и дал название этому эффекту.
Что такое эффект Рингельмана?
Если коротко — это снижение личной отдачи сотрудника в коллективной работе.
🧠 В 1913 году французский инженер Макс Рингельман провёл простой эксперимент. Он просил людей тянуть канат — сначала поодиночке, а затем группой. Оказалось, что чем больше людей в команде, тем меньше усилий прилагает каждый.
— Один тянул на 100%.
— Двое — на 93% каждый.
— Вчетвером — на 49%.
— Вдесятером — на 37% от индивидуального максимума.
Что происходит? Люди бессознательно «экономят» силы, потому что ответственность размыта. Кто-то другой доделает. Кто-то более мотивированный вытянет. Или, наоборот, никто не заметит, если я чуть-чуть расслаблюсь.
📌 Этот эффект особенно ярок в больших коллективах, удалённых командах и проектах без чётких ролей. Но (!) он может проявляться даже в микрогруппах, если нет структуры и фокуса на результат.
Как распознать эффект Рингельмана в своей компании?
❗ Я вижу это у клиентов чаще, чем можно подумать. И не только в крупных корпорациях, но и у собственников малого и среднего бизнеса.
Вот тревожные сигналы:
Проект тормозит, хотя в команде “много рук”.
Все вроде «в процессе», а результата нет.
Сотрудники говорят: «Я думал, это не моя зона ответственности».
Никто не хочет брать на себя инициативу.
Один-два человека постоянно вытягивают всю работу на себе, остальные — «на фоне».
🧠 А теперь вопрос: ты сталкивался с этим у себя?
Почему эффект Рингельмана опасен?
Он незаметно съедает эффективность.
Выгорают лучшие, потому что “тащат”.
Новички демотивированы, потому что «непонятно, что делать».
А собственник думает: «Мне просто не повезло с командой».
Но дело чаще не в людях. А в отсутствии системы, где каждый понимает свою зону влияния и чувствует личную значимость в общем деле.
Что с этим делать? Мои рекомендации
🔹 Распределите ответственность.
Каждый сотрудник должен точно знать: за что он отвечает, и как измеряется результат. Не «мы вместе делаем проект», а «Аня отвечает за визуал, Дима — за маркетинг, Лена — за аналитику».
🔹 Покажите вклад каждого в общую цель.
Когда человек видит, как его кусочек влияет на финальный результат — он включается. Это работает даже в рутине.
🔹 Регулярная обратная связь.
Важно не только хвалить, но и показывать, где именно человек молодец. Абстрактное “хорошая работа” работает хуже, чем “классно, что ты вовремя сдал макет — это позволило запустить рекламную кампанию без срыва сроков”.
🔹 Прозрачные метрики.
Если у всех одна цель, но нет разбивки по задачам и измеримым точкам — начинается хаос. Введите индивидуальные цели, привязанные к общему результату.
🔹 Повышайте вовлечённость.
Команды, в которых есть доверие и культура “мы вместе”, гораздо меньше подвержены эффекту Рингельмана. Проведите стратегическую сессию, подключите геймификацию, наладьте горизонтальные связи.
Пример из практики
Один из кейсов, с которым я работала — онлайн-компания с 15 сотрудниками. Проекты срывались, сроки «плыли», топы выгорали. Оказалось, 70% задач тянул на себе один проджект и его ассистент. Остальные — были «подключены», но без роли и конкретной зоны ответственности.
Что сделали:
✅ Разделили роли
✅ Ввели доску задач с видимостью и прогрессом
✅ Провели сессию по ролям и ответственности
✅ Начали еженедельные командные синки с рефлексией
Через месяц производительность выросла на 42%, а текучка… прекратилась.
И что теперь?
Если вы чувствуете, что команда «тормозит», хотя в ней много людей — скорее всего, это не про лень. Это про структуру.
❗ Эффект Рингельмана — не приговор. Это сигнал. А значит, есть что улучшать.
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Комментарии1
потому что все на созвоне)