🧩 «Чем больше людей в команде — тем меньше они работают». Что такое эффект Рингельмана и как он съедает результат

Что такое эффект Рингельмана?

Если коротко — это снижение личной отдачи сотрудника в коллективной работе.

🧠 В 1913 году французский инженер Макс Рингельман провёл простой эксперимент. Он просил людей тянуть канат — сначала поодиночке, а затем группой. Оказалось, что чем больше людей в команде, тем меньше усилий прилагает каждый.

— Один тянул на 100%.

— Двое — на 93% каждый.

— Вчетвером — на 49%.

— Вдесятером — на 37% от индивидуального максимума.

Что происходит? Люди бессознательно «экономят» силы, потому что ответственность размыта. Кто-то другой доделает. Кто-то более мотивированный вытянет. Или, наоборот, никто не заметит, если я чуть-чуть расслаблюсь.

📌 Этот эффект особенно ярок в больших коллективах, удалённых командах и проектах без чётких ролей. Но (!) он может проявляться даже в микрогруппах, если нет структуры и фокуса на результат.