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Оксана Макейкина
Управление персоналом

🧨 Один разрушает, пятеро уходят

Один токсичный сотрудник может стоить вам всей команды. В этой статье я рассказываю, как распознать таких людей, чем они опасны для бизнеса и что делать, чтобы не допустить распада команды. Делюсь кейсами из консультаций и пошаговым планом действий для собственников.

Кто такие токсичные сотрудники и почему бизнесу пора перестать их терпеть

Владельцы бизнеса часто ищут «сильных» людей в свою команду. Но есть нюанс: токсичные сотрудники тоже умеют казаться сильными — до тех пор, пока не начнут разрушать всё изнутри.

Я часто консультирую компании, которые приходят с похожим запросом:
«Что-то у нас внутри не так. Люди выгорают, текучка растёт, атмосфера в команде на нуле».
Начинаем копать — и почти всегда находим токсичного сотрудника. А иногда и не одного.

😬 Как понять, что в команде завёлся токсичный?

Это не всегда очевидно. Токсичный сотрудник — это не обязательно тот, кто грубит клиентам или срывается на коллег. Он может быть внешне вежливым, но при этом саботировать задачи, плести интриги или создавать негативную атмосферу.

📍 Обратите внимание, если:
— сотрудники просят перевести их в другой отдел;
— конфликты возникают «на пустом месте»;
— систематически срываются сроки в одной и той же зоне ответственности;
— на совещаниях больше споров, чем решений;
— ключевые сотрудники увольняются без объяснения причин.

Если из-за одного человека страдает весь коллектив — это не совпадение. Даже если он «продаёт лучше всех» или считается «незаменимым».

💥 Почему токсичные сотрудники — это опасно?

Потому что один токсичный сотрудник может свести на нет усилия всей команды. Он влияет не только на настроение, но и на бизнес-результаты.

📉 Что теряет компания:
— Лояльных и сильных сотрудников.
— Эффективность процессов.
— Скорость выполнения задач.
— Репутацию и доверие внутри команды.
— Клиентов, если токсичный сотрудник работает с ними напрямую.

🧨 И самое важное — коллектив перестаёт верить в перемены. Люди работают «на автомате», без инициативы и вовлечённости.

💡 Что с этим делать?

Вот базовый план, который я даю на консультациях:

  1. Наблюдайте и фиксируйте.
    Не эмоции, а факты. Конкретные действия, их последствия и повторяемость.

  2. Поговорите один на один.
    Спокойно, по-взрослому. Используйте язык наблюдений: «Я заметил, что...» — и расскажите, как это влияет на команду.

  3. Дайте шанс на изменения.
    Четко обозначьте, что именно нужно изменить и в какие сроки. Без «посмотрим», только конкретика.

  4. Не бойтесь прощаться.
    Если сотрудник не меняется, значит, он этого не хочет. Чем дольше вы ждёте, тем дороже это обходится компании.

👀 Кейс из моей практики

В одной EdTech-компании был «звезда продаж».
Но никто не хотел работать с ним в паре.Он унижал новичков, срывал сроки, перекладывал ответственность.
Руководитель терпел — «он же деньги приносит».

Итог: за два месяца уволились тимлид, проектный менеджер и ключевой аккаунт.
Мы с собственником провели аудит, зафиксировали всё по фактам и мягко, но чётко завершили сотрудничество.
Через месяц вернулись два сильных сотрудника.Команда снова заработала в нормальном режиме.

📉 Самая опасная угроза — это текучка, которую вы не замечаете

В другой компании никто не жаловался. Просто... увольнялись.
Провели анонимный опрос — выяснилось, что один сотрудник систематически подавлял коллег, нарушал личные границы, высмеивал предложения.

Люди не верили, что руководство вмешается. Поэтому просто молча уходили.
В итоге компания потеряла не одного токсичного сотрудника, а пять адекватных специалистов.

📌 Почему о токсичных сотрудниках говорят всё чаще?

Потому что бизнес — это уже не «терпеть ради результата».
Сегодня выигрывают те, кто умеет выстраивать сильную корпоративную культуру.
Где уважают, слышат, поддерживают. Где ценят не только навыки, но и поведение в команде.

Один человек может разрушить то, что строилось годами. И пока вы его терпите, вы рискуете потерять гораздо больше.

🚀 Что делать вам?

Если вы чувствуете, что кто-то в команде «тормозит» всех остальных, не откладывайте.
📩 Запишитесь ко мне на консультацию — мы разберёмся, кто действительно мешает, и разработаем план действий.
💬 Делитесь опытом в комментариях — сталкивались с токсичностью? Как решали проблему?

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Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик 7 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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