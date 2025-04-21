🧨 Один разрушает, пятеро уходят

Кто такие токсичные сотрудники и почему бизнесу пора перестать их терпеть
Владельцы бизнеса часто ищут «сильных» людей в свою команду. Но есть нюанс: токсичные сотрудники тоже умеют казаться сильными — до тех пор, пока не начнут разрушать всё изнутри.
Я часто консультирую компании, которые приходят с похожим запросом:
«Что-то у нас внутри не так. Люди выгорают, текучка растёт, атмосфера в команде на нуле».
Начинаем копать — и почти всегда находим токсичного сотрудника. А иногда и не одного.
😬 Как понять, что в команде завёлся токсичный?
Это не всегда очевидно. Токсичный сотрудник — это не обязательно тот, кто грубит клиентам или срывается на коллег. Он может быть внешне вежливым, но при этом саботировать задачи, плести интриги или создавать негативную атмосферу.
📍 Обратите внимание, если:
— сотрудники просят перевести их в другой отдел;
— конфликты возникают «на пустом месте»;
— систематически срываются сроки в одной и той же зоне ответственности;
— на совещаниях больше споров, чем решений;
— ключевые сотрудники увольняются без объяснения причин.
Если из-за одного человека страдает весь коллектив — это не совпадение. Даже если он «продаёт лучше всех» или считается «незаменимым».
💥 Почему токсичные сотрудники — это опасно?
Потому что один токсичный сотрудник может свести на нет усилия всей команды. Он влияет не только на настроение, но и на бизнес-результаты.
📉 Что теряет компания:
— Лояльных и сильных сотрудников.
— Эффективность процессов.
— Скорость выполнения задач.
— Репутацию и доверие внутри команды.
— Клиентов, если токсичный сотрудник работает с ними напрямую.
🧨 И самое важное — коллектив перестаёт верить в перемены. Люди работают «на автомате», без инициативы и вовлечённости.
💡 Что с этим делать?
Вот базовый план, который я даю на консультациях:
Наблюдайте и фиксируйте.
Не эмоции, а факты. Конкретные действия, их последствия и повторяемость.
Поговорите один на один.
Спокойно, по-взрослому. Используйте язык наблюдений: «Я заметил, что...» — и расскажите, как это влияет на команду.
Дайте шанс на изменения.
Четко обозначьте, что именно нужно изменить и в какие сроки. Без «посмотрим», только конкретика.
Не бойтесь прощаться.
Если сотрудник не меняется, значит, он этого не хочет. Чем дольше вы ждёте, тем дороже это обходится компании.
👀 Кейс из моей практики
В одной EdTech-компании был «звезда продаж».
Но никто не хотел работать с ним в паре.Он унижал новичков, срывал сроки, перекладывал ответственность.
Руководитель терпел — «он же деньги приносит».
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Итог: за два месяца уволились тимлид, проектный менеджер и ключевой аккаунт.
Мы с собственником провели аудит, зафиксировали всё по фактам и мягко, но чётко завершили сотрудничество.
Через месяц вернулись два сильных сотрудника.Команда снова заработала в нормальном режиме.
📉 Самая опасная угроза — это текучка, которую вы не замечаете
В другой компании никто не жаловался. Просто... увольнялись.
Провели анонимный опрос — выяснилось, что один сотрудник систематически подавлял коллег, нарушал личные границы, высмеивал предложения.
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Люди не верили, что руководство вмешается. Поэтому просто молча уходили.
В итоге компания потеряла не одного токсичного сотрудника, а пять адекватных специалистов.
📌 Почему о токсичных сотрудниках говорят всё чаще?
Потому что бизнес — это уже не «терпеть ради результата».
Сегодня выигрывают те, кто умеет выстраивать сильную корпоративную культуру.
Где уважают, слышат, поддерживают. Где ценят не только навыки, но и поведение в команде.
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Один человек может разрушить то, что строилось годами. И пока вы его терпите, вы рискуете потерять гораздо больше.
🚀 Что делать вам?
Если вы чувствуете, что кто-то в команде «тормозит» всех остальных, не откладывайте.
📩 Запишитесь ко мне на консультацию — мы разберёмся, кто действительно мешает, и разработаем план действий.
💬 Делитесь опытом в комментариях — сталкивались с токсичностью? Как решали проблему?
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