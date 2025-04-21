🧨 Один разрушает, пятеро уходят

Кто такие токсичные сотрудники и почему бизнесу пора перестать их терпеть

Владельцы бизнеса часто ищут «сильных» людей в свою команду. Но есть нюанс: токсичные сотрудники тоже умеют казаться сильными — до тех пор, пока не начнут разрушать всё изнутри.

Я часто консультирую компании, которые приходят с похожим запросом:

«Что-то у нас внутри не так. Люди выгорают, текучка растёт, атмосфера в команде на нуле».

Начинаем копать — и почти всегда находим токсичного сотрудника. А иногда и не одного.