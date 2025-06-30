Почему ваши сотрудники не вытягивают рост? Всё дело в T-shaped-подходе.

В Skyeng мы однажды столкнулись с коллапсом: нагрузка росла, а команда рекрутеров — нет. Мы не могли нанимать в том темпе, который требовал бизнес. Люди выгорали, теряли фокус. И тогда стало ясно: одними узкими специалистами этот бизнес не вытянуть.
Так что такое T-shaped и при чём тут ваш бизнес?
Если коротко: T-shaped — это специалист, у которого есть глубокая экспертиза в одном, но он также "в теме" смежных задач. Например, рекрутер, который не просто размещает вакансии, а:
знает воронку подбора;
пишет тексты как маркетолог;
считает эффективность как аналитик;
прокачивает бренд работодателя как пиарщик;
понимает, как распределить бюджет на найм, как проджект.
📊 По моему опыту: T-специалисты закрывают задачи в 1,5–2 раза быстрее, реже "скидывают" проблему на других, и проще масштабируются.
Почему без T-shaped вам будет дорого, медленно и нервно
👉 Простой пример:
Обычный рекрутер ведёт 10 вакансий — и всё.
T-shaped — умеет выстроить автоворонку, знает, где сливаются кандидаты, тестирует варианты. В итоге он закрывает 20+ вакансий с тем же ресурсом.
🧨 Без таких людей вы:
тратите на найм в 2–3 раза больше бюджета;
постоянно тушите пожары — кто-то заболел, ушёл, не успел;
зависите от «ключевых» людей и боитесь отпусков;
не можете вырасти: каждый новый сотрудник — это стресс, не помощь.
Я сама через это прошла
Когда мы увеличивали найм в Skyeng с 20 до 2000 преподавателей в месяц, только благодаря T-shaped подходу это удалось сделать без увеличения команды в 5 раз.
Мы вложились в обучение: научили рекрутеров писать тексты, работать в CRM, читать аналитику, понимать логику маркетинга.
И знаете, что самое интересное?
💥 Это не только дало нам скорость.
Это уменьшило выгорание, усилило командность и снизило текучку.
А если у вас не Skyeng, а малый бизнес?
Тем более!
Когда у вас 5–10 человек в штате — каждый сотрудник должен быть гибким.
Нет отдела маркетинга, HR и PR? Значит, нужен человек, который может взять куски этих функций. Не по верхам, а осознанно, с пониманием.
T-shaped — это про выживание малого бизнеса в условиях неопределённости и постоянных изменений.
Что можно сделать уже сейчас?
✅ Проведите честный мини-аудит:
Кто у вас в команде уже проявляет гибкость?
Где вы зависите от одного человека?
Где вы могли бы автоматизировать, но никто не разбирается?
✅ Дайте сотруднику новые задачи. Маленькие, но из смежной зоны. Спросите: «А хочешь разобраться в этом?»
✅ Внедрите ежемесячный микротренинг на 30 минут: как писать тексты, как считать конверсии, как вести клиента. Это стоит копейки, но даёт развитие.
Хочешь понять, кто в команде может стать T-shaped? Или вырастить таких с нуля?
Подписывайся — делюсь реальными кейсами, без теории и мотивационных лозунгов.
Начать дискуссию