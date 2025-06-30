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Оксана Макейкина
Почему ваши сотрудники не вытягивают рост? Всё дело в T-shaped-подходе.

Почему ваши сотрудники не вытягивают рост? Всё дело в T-shaped-подходе.

👉 Было у вас такое: вложились в найм, вроде бы хороший кандидат, а через месяц — или увольняется, или оказывается бесполезен в новых задачах?

В Skyeng мы однажды столкнулись с коллапсом: нагрузка росла, а команда рекрутеров — нет. Мы не могли нанимать в том темпе, который требовал бизнес. Люди выгорали, теряли фокус. И тогда стало ясно: одними узкими специалистами этот бизнес не вытянуть.

Так что такое T-shaped и при чём тут ваш бизнес?

Если коротко: T-shaped — это специалист, у которого есть глубокая экспертиза в одном, но он также "в теме" смежных задач. Например, рекрутер, который не просто размещает вакансии, а:

  • знает воронку подбора;

  • пишет тексты как маркетолог;

  • считает эффективность как аналитик;

  • прокачивает бренд работодателя как пиарщик;

  • понимает, как распределить бюджет на найм, как проджект.

📊 По моему опыту: T-специалисты закрывают задачи в 1,5–2 раза быстрее, реже "скидывают" проблему на других, и проще масштабируются.

Почему без T-shaped вам будет дорого, медленно и нервно

👉 Простой пример:
Обычный рекрутер ведёт 10 вакансий — и всё.
T-shaped — умеет выстроить автоворонку, знает, где сливаются кандидаты, тестирует варианты. В итоге он закрывает 20+ вакансий с тем же ресурсом.

🧨 Без таких людей вы:

  • тратите на найм в 2–3 раза больше бюджета;

  • постоянно тушите пожары — кто-то заболел, ушёл, не успел;

  • зависите от «ключевых» людей и боитесь отпусков;

  • не можете вырасти: каждый новый сотрудник — это стресс, не помощь.

Я сама через это прошла

Когда мы увеличивали найм в Skyeng с 20 до 2000 преподавателей в месяц, только благодаря T-shaped подходу это удалось сделать без увеличения команды в 5 раз.
Мы вложились в обучение: научили рекрутеров писать тексты, работать в CRM, читать аналитику, понимать логику маркетинга.

И знаете, что самое интересное?

💥 Это не только дало нам скорость.
Это уменьшило выгорание, усилило командность и снизило текучку.

А если у вас не Skyeng, а малый бизнес?

Тем более!
Когда у вас 5–10 человек в штате — каждый сотрудник должен быть гибким.
Нет отдела маркетинга, HR и PR? Значит, нужен человек, который может взять куски этих функций. Не по верхам, а осознанно, с пониманием.

T-shaped — это про выживание малого бизнеса в условиях неопределённости и постоянных изменений.

Что можно сделать уже сейчас?

✅ Проведите честный мини-аудит:

  • Кто у вас в команде уже проявляет гибкость?

  • Где вы зависите от одного человека?

  • Где вы могли бы автоматизировать, но никто не разбирается?

✅ Дайте сотруднику новые задачи. Маленькие, но из смежной зоны. Спросите: «А хочешь разобраться в этом?»

✅ Внедрите ежемесячный микротренинг на 30 минут: как писать тексты, как считать конверсии, как вести клиента. Это стоит копейки, но даёт развитие.

Хочешь понять, кто в команде может стать T-shaped? Или вырастить таких с нуля?

Подписывайся — делюсь реальными кейсами, без теории и мотивационных лозунгов.

Дата публикации: 30.06.2025, 19:21

Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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