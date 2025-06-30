Почему ваши сотрудники не вытягивают рост? Всё дело в T-shaped-подходе.

Я сама через это прошла

Когда мы увеличивали найм в Skyeng с 20 до 2000 преподавателей в месяц, только благодаря T-shaped подходу это удалось сделать без увеличения команды в 5 раз.

Мы вложились в обучение: научили рекрутеров писать тексты, работать в CRM, читать аналитику, понимать логику маркетинга.

И знаете, что самое интересное?

💥 Это не только дало нам скорость.

Это уменьшило выгорание, усилило командность и снизило текучку.

А если у вас не Skyeng, а малый бизнес?

Тем более!

Когда у вас 5–10 человек в штате — каждый сотрудник должен быть гибким.

Нет отдела маркетинга, HR и PR? Значит, нужен человек, который может взять куски этих функций. Не по верхам, а осознанно, с пониманием.

T-shaped — это про выживание малого бизнеса в условиях неопределённости и постоянных изменений.