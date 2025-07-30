Документы после закупки: зачем их хранить и как не попасть на нарушение

⚠️ Документы по закупке нужно хранить не меньше шести лет.

И это не рекомендация, а требование, основанное на законе и архивных правилах. Нарушение — это риск получить претензию при проверке или споре.

Разбираемся, что именно нужно сохранять, в каком виде и как организовать всё это без хаоса.