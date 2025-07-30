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Алексей Гамаюнов
Хранение документов
Документы после закупки: зачем их хранить и как не попасть на нарушение

Документы после закупки: зачем их хранить и как не попасть на нарушение

Многие считают, что после завершения закупки и исполнения контракта можно забыть об этой истории. На деле — все только начинается.

⚠️ Документы по закупке нужно хранить не меньше шести лет.
И это не рекомендация, а требование, основанное на законе и архивных правилах. Нарушение — это риск получить претензию при проверке или споре.

Разбираемся, что именно нужно сохранять, в каком виде и как организовать всё это без хаоса.

Общие правила: что подлежит хранению

Хранению подлежат не только основные документы вроде:

— извещений,
— протоколов,
— контрактов,
— заявок,

но и вспомогательные материалы:
расчёты, служебные записки, переписка, обоснования, аналитика.

Даже если закупка не состоялась, все документы по ней также нужно сохранить.

Сколько лет нужно хранить?

Минимальный срок — 6 лет с момента начала процедуры.
Не с момента подписания контракта, а именно с публикации закупки.

Для некоторых видов документов срок ещё длиннее — до момента ликвидации организации или передачи архива (например, по положениям о комиссиях и отчётам об исполнении контрактов).

Бумажный архив или электронный?

Оба формата допустимы — главное:

✔ сохранить доступность,
✔ обеспечить сохранность,
✔ по запросу — быстро восстановить.

Если документы хранятся в электронном виде, важно продумать систему резервного копирования и разграничения доступа.

Кто отвечает за порядок?

Обычно в организации издаётся внутренний приказ, где фиксируются:

— перечень документов,
— сроки хранения,
— ответственные лица,
— дата отсчёта (часто — 1 января следующего года).

Также назначается экспертная комиссия, которая следит за архивом и оформляет акты на уничтожение по истечении срока хранения.

А если закупка была отменена?

Даже в этом случае все связанные документы хранятся на общих основаниях.
Это важно: иногда такие закупки становятся предметом разбирательств задним числом.

Что требует особого внимания?

Некоторые категории документов желательно хранить особенно тщательно, без автоматического списания. Это:

— положения о комиссиях,
— отчёты об исполнении,
— реестры контрактов (если ведутся вручную).

Эти бумаги могут понадобиться спустя много лет — и лучше, чтобы они были в порядке.

Итог

Хранение документов по закупкам — это не формальность, а часть системы юридической защиты и внутреннего контроля.

Правильно организованный архив снижает риски, упрощает жизнь при проверках и помогает быстро находить нужную информацию.

📌 Если вы работаете с закупками, контракты и всё, что с ними связано, — храните минимум 6 лет. А в идеале — стройте систему так, чтобы важные бумаги сохранялись столько, сколько нужно, даже если вы про них уже забыли.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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