Документы после закупки: зачем их хранить и как не попасть на нарушение

⚠️ Документы по закупке нужно хранить не меньше шести лет.
И это не рекомендация, а требование, основанное на законе и архивных правилах. Нарушение — это риск получить претензию при проверке или споре.
Разбираемся, что именно нужно сохранять, в каком виде и как организовать всё это без хаоса.
Общие правила: что подлежит хранению
Хранению подлежат не только основные документы вроде:
— извещений,
— протоколов,
— контрактов,
— заявок,
но и вспомогательные материалы:
расчёты, служебные записки, переписка, обоснования, аналитика.
Даже если закупка не состоялась, все документы по ней также нужно сохранить.
Сколько лет нужно хранить?
Минимальный срок — 6 лет с момента начала процедуры.
Не с момента подписания контракта, а именно с публикации закупки.
Для некоторых видов документов срок ещё длиннее — до момента ликвидации организации или передачи архива (например, по положениям о комиссиях и отчётам об исполнении контрактов).
Бумажный архив или электронный?
Оба формата допустимы — главное:
✔ сохранить доступность,
✔ обеспечить сохранность,
✔ по запросу — быстро восстановить.
Если документы хранятся в электронном виде, важно продумать систему резервного копирования и разграничения доступа.
Кто отвечает за порядок?
Обычно в организации издаётся внутренний приказ, где фиксируются:
— перечень документов,
— сроки хранения,
— ответственные лица,
— дата отсчёта (часто — 1 января следующего года).
Также назначается экспертная комиссия, которая следит за архивом и оформляет акты на уничтожение по истечении срока хранения.
А если закупка была отменена?
Даже в этом случае все связанные документы хранятся на общих основаниях.
Это важно: иногда такие закупки становятся предметом разбирательств задним числом.
Что требует особого внимания?
Некоторые категории документов желательно хранить особенно тщательно, без автоматического списания. Это:
— положения о комиссиях,
— отчёты об исполнении,
— реестры контрактов (если ведутся вручную).
Эти бумаги могут понадобиться спустя много лет — и лучше, чтобы они были в порядке.
Итог
Хранение документов по закупкам — это не формальность, а часть системы юридической защиты и внутреннего контроля.
Правильно организованный архив снижает риски, упрощает жизнь при проверках и помогает быстро находить нужную информацию.
📌 Если вы работаете с закупками, контракты и всё, что с ними связано, — храните минимум 6 лет. А в идеале — стройте систему так, чтобы важные бумаги сохранялись столько, сколько нужно, даже если вы про них уже забыли.
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