🧾 Как ИП и самозанятые упускают деньги из госзакупок — и что делать, чтобы не пролететь

Госзаказ — это не для “своих” и не для “группы компаний с лицензией”. Индивидуальные предприниматели и самозанятые могут заходить в закупки наравне с остальными. Вопрос — почему они почти не заходят?
Потому что:
боятся «не разберусь»,
думают, что «туда не пускают без юрлица»,
не знают, где и как искать.
На деле — заходить можно. И даже без опыта и сотрудников. Разбираем, как работает система, и как сделать первые шаги, не запутавшись.
📌 1. Кто имеет право участвовать
⚙️ 2. Что нужно подготовить
Электронная подпись (КЭП) — получаете в ФНС или удостоверяющем центре.
Регистрация в ЕИС — на zakupki.gov.ru, через Госуслуги.
Специальный счёт — в банке из перечня. Сюда кладётся обеспечение заявки.
Площадка (ЭТП) — туда загружаете заявки. Их несколько: РТС, Сбер, Газпром и т.д.
💼 3. Как выглядит участие
Нашли закупку в ЕИС.
Посмотрели требования: подходит ли ваш ОКВЭД, нужна ли лицензия.
Подготовили заявку (шаблон — в документации).
Внесли обеспечение (если нужно).
Загрузили документы на площадку.
Участвуете в аукционе (если это аукцион).
Победили → подписали контракт → исполнили → получили оплату.
💣 Типовые ошибки ИП и самозанятых
📌 Думают, что без ООО не пустят — пускают.
📌 Не открывают спецсчёт — без него заявку не примут.
📌 Не читают документацию — потом “а что это за обеспечение контракта?”.
📌 Слишком боятся “госзаказа” — хотя внутри всё логично.
📌 Подали заявку, а в документах другая компания — отклонят.
📉 Что с налогами?
НДС — не нужен, если не на ОСНО.
Доход — облагается по вашей системе (УСН, патент или НПД).
Спецсчёт — это не отдельный налоговый счёт, а просто расчётный с доп.функцией.
❗️А если самозанятый?
Только собственное исполнение.
Доходы не более 2,4 млн ₽ в год.
Нельзя субподряд, нельзя лицензируемые виды (медицина, строительство и пр.).
Но в целом — тоже можно участвовать. Особенно в закупках госкомпаний (223-ФЗ).
🧠 Что делать, чтобы не пролететь
Не пытаться “на глаз” — читайте документацию.
Скачайте образцы заявок — у заказчиков они обычно внутри документации.
Сначала найдите закупку, потом подавайте КЭП и регистрируйтесь — так понятнее.
Смотрите «только для СМП» — туда пускают вас.
Не бойтесь ошибок — но документируйте всё.
📎 Итог
Если вы ИП или самозанятый и у вас есть продукт/услуга — вы можете участвовать.
Госзаказ — это не “где-то там”, а в прямом доступе.
Пока другие считают, что это «сложно», вы можете открыть площадку — и найти первый контракт.
Сделайте один шаг — и вы уже не зритель, а участник.
А вы пробовали участвовать в госзакупках как ИП или самозанятый?
Если да — поделитесь опытом. Если нет — напишите, что останавливает.
