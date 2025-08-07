🧾 Как ИП и самозанятые упускают деньги из госзакупок — и что делать, чтобы не пролететь

Госзаказ — это не для “своих” и не для “группы компаний с лицензией”. Индивидуальные предприниматели и самозанятые могут заходить в закупки наравне с остальными. Вопрос — почему они почти не заходят?

Потому что:

боятся «не разберусь»,

думают, что «туда не пускают без юрлица»,

не знают, где и как искать.

На деле — заходить можно. И даже без опыта и сотрудников. Разбираем, как работает система, и как сделать первые шаги, не запутавшись.