🧾 Как ИП и самозанятые упускают деньги из госзакупок — и что делать, чтобы не пролететь

ИП и самозанятые часто думают, что госзакупки — не для них. На деле — все иначе: закон допускает участие, а заказчики обязаны покупать у малого бизнеса. Разбираемся, как начать, что нужно и чего избегать.

Госзаказ — это не для “своих” и не для “группы компаний с лицензией”. Индивидуальные предприниматели и самозанятые могут заходить в закупки наравне с остальными. Вопрос — почему они почти не заходят?

Потому что:

  • боятся «не разберусь»,

  • думают, что «туда не пускают без юрлица»,

  • не знают, где и как искать.

На деле — заходить можно. И даже без опыта и сотрудников. Разбираем, как работает система, и как сделать первые шаги, не запутавшись.

📌 1. Кто имеет право участвовать

ИП — полные права, участвуют в 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Самозанятые (НПД) — участвуют в 223-ФЗ и некоторых 44-ФЗ-закупках для МСП.

Ограничения:

  • не быть в РНП (реестр недобросовестных);

  • не быть банкротом;

  • быть зарегистрированным на Госуслугах;

  • иметь нужный ОКВЭД;

  • иметь КЭП.

⚙️ 2. Что нужно подготовить

Электронная подпись (КЭП) — получаете в ФНС или удостоверяющем центре.

Регистрация в ЕИС — на zakupki.gov.ru, через Госуслуги.

Специальный счёт — в банке из перечня. Сюда кладётся обеспечение заявки.

Площадка (ЭТП) — туда загружаете заявки. Их несколько: РТС, Сбер, Газпром и т.д.

💼 3. Как выглядит участие

  • Нашли закупку в ЕИС.

  • Посмотрели требования: подходит ли ваш ОКВЭД, нужна ли лицензия.

  • Подготовили заявку (шаблон — в документации).

  • Внесли обеспечение (если нужно).

  • Загрузили документы на площадку.

  • Участвуете в аукционе (если это аукцион).

  • Победили → подписали контракт → исполнили → получили оплату.

💣 Типовые ошибки ИП и самозанятых

📌 Думают, что без ООО не пустят — пускают.
📌 Не открывают спецсчёт — без него заявку не примут.
📌 Не читают документацию — потом “а что это за обеспечение контракта?”.
📌 Слишком боятся “госзаказа” — хотя внутри всё логично.
📌 Подали заявку, а в документах другая компания — отклонят.

📉 Что с налогами?

  • НДС — не нужен, если не на ОСНО.

  • Доход — облагается по вашей системе (УСН, патент или НПД).

  • Спецсчёт — это не отдельный налоговый счёт, а просто расчётный с доп.функцией.

❗️А если самозанятый?

  • Только собственное исполнение.

  • Доходы не более 2,4 млн ₽ в год.

  • Нельзя субподряд, нельзя лицензируемые виды (медицина, строительство и пр.).

Но в целом — тоже можно участвовать. Особенно в закупках госкомпаний (223-ФЗ).

🧠 Что делать, чтобы не пролететь

  • Не пытаться “на глаз” — читайте документацию.

  • Скачайте образцы заявок — у заказчиков они обычно внутри документации.

  • Сначала найдите закупку, потом подавайте КЭП и регистрируйтесь — так понятнее.

  • Смотрите «только для СМП» — туда пускают вас.

  • Не бойтесь ошибок — но документируйте всё.

📎 Итог

Если вы ИП или самозанятый и у вас есть продукт/услуга — вы можете участвовать.
Госзаказ — это не “где-то там”, а в прямом доступе.
Пока другие считают, что это «сложно», вы можете открыть площадку — и найти первый контракт.

Сделайте один шаг — и вы уже не зритель, а участник.

А вы пробовали участвовать в госзакупках как ИП или самозанятый?
Если да — поделитесь опытом. Если нет — напишите, что останавливает.

