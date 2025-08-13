Как малому бизнесу получить деньги вперед и выйти на рынок госзаказа?

Как малый бизнес заходит в госзакупки без вложений. История с авансом
Для многих предпринимателей тендеры кажутся закрытым клубом для корпораций. Но статистика говорит обратное: около 90 % всех контрактов — это закупки до 20 млн ₽.
А ещё один факт меняет подход полностью: в ряде случаев заказчик готов перечислить исполнителю часть суммы ещё до начала работ. Это называется авансированием, и именно оно делает вход на рынок госзакупок доступным даже тем, у кого нет свободных средств.
Что такое аванс и как он помогает?
Аванс — это предоплата, которую заказчик перечисляет после заключения контракта. Эти деньги можно использовать, чтобы закупить материалы, оплатить труд сотрудников или арендовать оборудование.
Примеры средних размеров аванса в зависимости от сферы:
строительство — 30–50 %;
медицинское оборудование — 20–40 %;
клининг — до 50 %;
продукты, канцтовары — 10–30 %.
В некоторых случаях стартовать можно, имея лишь сумму на банковскую гарантию и текущие расходы.
Миф о «своих» подрядчиках
Расхожее мнение — что в тендерах выигрывают только «свои». Но по статистике более половины контрактов с авансом получают малые и средние предприятия.
Государство заинтересовано в том, чтобы МСП участвовали в закупках, и закрепляет для них преференции в законах.
Подвохи и риски
Аванс — это не подарок. Нужно быть готовым:
Оформить банковскую гарантию — почти всегда обязательна.
Вернуть всю сумму, если контракт не исполнен.
Покрыть часть расходов своими средствами, если аванс небольшой.
Пример из практики
Небольшая клининговая компания из Подмосковья нашла контракт на 2,8 млн ₽ с авансом 50 %. Получили 1,4 млн ₽ вперёд, закупили оборудование, наняли персонал.
Собственных вложений понадобилось около 65 000 ₽, а прибыль составила примерно 540 000 ₽. Для этой компании госзаказ стал точкой роста и основным источником дохода.
Как начать?
Получить электронную подпись (ЭЦП).
Зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС).
Настроить поиск тендеров с авансом.
Рассчитать, хватит ли аванса на выполнение.
Подготовить заявку.
При необходимости оформить банковскую гарантию.
Выиграть контракт и выполнить его.
Где искать?
В ЕИС — на официальном портале госзакупок.
На федеральных электронных торговых площадках, где проходят закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Через специализированные сервисы с фильтрами по авансу, приоритету для МСП, региону и виду товара.
Вывод
Госзакупки с авансированием — это реальный шанс для малого бизнеса выйти на стабильный рынок без крупных вложений. При грамотном расчёте и подготовке они могут стать источником стабильных заказов и роста.
