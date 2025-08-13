Как малому бизнесу получить деньги вперед и выйти на рынок госзаказа?

Как малый бизнес заходит в госзакупки без вложений. История с авансом

Для многих предпринимателей тендеры кажутся закрытым клубом для корпораций. Но статистика говорит обратное: около 90 % всех контрактов — это закупки до 20 млн ₽.

А ещё один факт меняет подход полностью: в ряде случаев заказчик готов перечислить исполнителю часть суммы ещё до начала работ. Это называется авансированием, и именно оно делает вход на рынок госзакупок доступным даже тем, у кого нет свободных средств.