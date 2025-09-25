Когда прибыль уходит сквозь пальцы: как бизнесу удержать рентабельность в 2025 году

За последний год многие компании столкнулись с неприятной картиной: доходы вроде бы растут, а рентабельность проседает. Конкуренты сбивают цены, издержки растут, требования к качеству и экологии ужесточаются. Маржа тает, и привычные методы управления уже не работают.

Я видел, как в одной производственной фирме за двенадцать месяцев чистая прибыль снизилась почти на 15 %, хотя объём заказов увеличился. Похожая история у логистов — обороты выше, а свободных денег меньше. Почему так происходит и что можно сделать?