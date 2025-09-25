ЦОК КПП УСН 25.09 Мобильная
Когда прибыль уходит сквозь пальцы: как бизнесу удержать рентабельность в 2025 году

Прибыль растет не у всех: ценовые войны и новые требования съедают маржу. Разбираем, как внешний консалтинг помогает увидеть слабые места, перестроить процессы и вернуть рентабельность бизнесу.

За последний год многие компании столкнулись с неприятной картиной: доходы вроде бы растут, а рентабельность проседает. Конкуренты сбивают цены, издержки растут, требования к качеству и экологии ужесточаются. Маржа тает, и привычные методы управления уже не работают.

Я видел, как в одной производственной фирме за двенадцать месяцев чистая прибыль снизилась почти на 15 %, хотя объём заказов увеличился. Похожая история у логистов — обороты выше, а свободных денег меньше. Почему так происходит и что можно сделать?

Где бизнес теряет маржу

Причины знакомы практически каждому руководителю:

  • ценовые войны обесценивают любые дополнительные сервисы и «зелёные» инициативы;

  • дефицит оборотных средств заставляет урезать штат, довольствоваться формальными KPI и рисковать качеством;

  • новые регуляторные и экологические требования поднимают издержки, но не дают права поднять цену.

В итоге владельцы боятся инвестировать в развитие — любое нововведение кажется лишней нагрузкой.

Почему стоит привлечь внешний взгляд

Внешние консультанты помогают увидеть картину целиком — и быстро выявить то, что изнутри остаётся незамеченным.

Финансы. Детальный разбор потоков показывает реальные точки утечек: кассовые разрывы, проекты с нулевой или отрицательной маржой. После подобного анализа одна из компаний-клиентов сумела отказаться от трети тендеров — и увеличила прибыльность на 8 % за полгода.

Команда и KPI. Консультанты помогают убрать «мертвые» показатели ради отчётности и выстроить мотивацию, которая напрямую влияет на результат. Обучение персонала при этом можно провести без перегрузки внутренних ресурсов.

Договорная работа. Грамотная организация контрактов снижает риск штрафов и блокировки оборотных средств.

Стратегия. Анализ показывает, какие направления стоит закрыть, а какие — развивать. Это позволяет отказаться от лишних процессов и сделать бизнес-модель устойчивой даже в период жёсткой конкуренции.

Итог

Внешний консалтинг не просто «латает дыры». Он запускает изменения, которые повышают прозрачность, дают возможность быстро перестроить финансовую модель и вернуть рентабельность.

Когда рынок становится всё жёстче, именно свежий взгляд со стороны помогает превратить гонку за выживание в стратегию роста.

