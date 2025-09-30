Госзакупки по-новому: аванс до 80 %, проверки ФНС и «российское» происхождение на 5 лет

Этой осенью рынок госзакупок ждут серьёзные перемены.

Теперь можно получить аванс до 80 % по контракту, проще подтвердить российское происхождение товара, а ФНС начнёт проверять финансовое здоровье компаний.

Эти шаги затронут не только тендеры, но и весь B2B-сегмент: от производителей до поставщиков крупных корпораций. Разбираем, что изменится и как подготовиться, чтобы выиграть от новых правил, а не потерять заказы и деньги.