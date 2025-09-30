Госзакупки по-новому: аванс до 80 %, проверки ФНС и «российское» происхождение на 5 лет

Этой осенью рынок госзакупок ждут серьёзные перемены.
Теперь можно получить аванс до 80 % по контракту, проще подтвердить российское происхождение товара, а ФНС начнёт проверять финансовое здоровье компаний.
Эти шаги затронут не только тендеры, но и весь B2B-сегмент: от производителей до поставщиков крупных корпораций. Разбираем, что изменится и как подготовиться, чтобы выиграть от новых правил, а не потерять заказы и деньги.
Национальный режим: меньше бюрократии
Приоритет отечественных товаров сохраняется, но условия стали мягче:
российские подразделения за рубежом могут закупать без ограничений,
при импорте нужно указывать номер допущенного иностранного товара,
сертификат СТ-1 для ряда медизделий и мебели продлён до конца 2025 года,
для некоторых позиций достаточно одной записи в реестре,
обновлены и расширены коды — например, добавлены узлы протезов (с 2026 года).
Армейские заказы: только для российских компаний
С 1 января 2026 года вещевое снабжение армии закупается исключительно у отечественных производителей.
К 2027-му и ткани должны быть российского происхождения. Для фабрик это стабильный рынок на годы вперёд.
Реестр Минпромторга: подтверждение «российского» теперь на 5 лет
Раньше запись действовала 3 года, теперь — 5 лет.
Продлевать документы придётся реже, что экономит время и снижает издержки бизнеса.
Авансы до 80 %: быстрый возврат средств
Расширен перечень техники, где заказчик может перечислить до 80 % суммы авансом:
автобусы,
тяжёлые грузовики и самосвалы,
газомоторные машины и тягачи,
шасси и пожарные автомобили.
Для производителей это ускоряет возврат инвестиций и делает участие в тендерах выгоднее.
ФНС будет проверять финансовое здоровье компаний
С 2026 года налоговая служба начнёт выдавать заключения о финансовом состоянии.
Критерии:
отсутствие крупных недоимок и банкротства,
отсутствие связей с экстремизмом,
балльная оценка: зарплаты, налоговая нагрузка, рентабельность, динамика штата.
Это позволит заказчикам и банкам быстрее проверять надёжность партнёров, а компаниям — проще доказывать устойчивость.
«Второй лишний» остаётся
Если в реестре нет российской позиции, иностранную заявку можно отклонить только при наличии отечественной альтернативы с подтверждённой записью.
Это гарантирует честную конкуренцию.
Строительные контракты: как учесть рост цен
Постановление № 680 разрешает для договоров после 31 декабря 2022 года повышать цену до 30 % без изменения объёмов работ.
Более старые контракты свыше 100 млн ₽ требуют повторной экспертизы.
Новые позиции под защитой государства
В список ограничений планируют включить три вида механизированных аттракционов: поступательного, вращательного и сложного движения.
Для российских производителей это новая ниша без иностранной конкуренции.
Что делать бизнесу уже этой осенью
Эти изменения делают рынок более предсказуемым и привлекательным.
Чтобы получить конкурентное преимущество в 2025–2026 годах, компаниям стоит уже сейчас:
Проверить, есть ли ваши товары/услуги в реестре и не нужно ли обновлять документы.
Рассчитать, как использование авансов повлияет на финансовые потоки.
Подготовиться к финконтролю ФНС: налоги, зарплаты, рентабельность и штат должны быть в порядке.
📌 Чем раньше бизнес адаптируется к новым правилам, тем больше выгоды он получит. Осень 2025-го — время готовиться к новым правилам игры в госзакупках.
