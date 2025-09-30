ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста →
Алексей Гамаюнов
Госзакупки
Госзакупки по-новому: аванс до 80 %, проверки ФНС и «российское» происхождение на 5 лет

Госзакупки по-новому: аванс до 80 %, проверки ФНС и «российское» происхождение на 5 лет

Бизнес ждут новые правила: можно получить до 80 % аванса по контракту, проще подтвердить «российское» происхождение и появится финконтроль от ФНС. Эти изменения меняют условия игры для компаний, работающих с государством и крупными заказчиками.

Этой осенью рынок госзакупок ждут серьёзные перемены.
Теперь можно получить аванс до 80 % по контракту, проще подтвердить российское происхождение товара, а ФНС начнёт проверять финансовое здоровье компаний.

Эти шаги затронут не только тендеры, но и весь B2B-сегмент: от производителей до поставщиков крупных корпораций. Разбираем, что изменится и как подготовиться, чтобы выиграть от новых правил, а не потерять заказы и деньги.

Национальный режим: меньше бюрократии

Приоритет отечественных товаров сохраняется, но условия стали мягче:

  • российские подразделения за рубежом могут закупать без ограничений,

  • при импорте нужно указывать номер допущенного иностранного товара,

  • сертификат СТ-1 для ряда медизделий и мебели продлён до конца 2025 года,

  • для некоторых позиций достаточно одной записи в реестре,

  • обновлены и расширены коды — например, добавлены узлы протезов (с 2026 года).

Армейские заказы: только для российских компаний

С 1 января 2026 года вещевое снабжение армии закупается исключительно у отечественных производителей.
К 2027-му и ткани должны быть российского происхождения. Для фабрик это стабильный рынок на годы вперёд.

Реестр Минпромторга: подтверждение «российского» теперь на 5 лет

Раньше запись действовала 3 года, теперь — 5 лет.
Продлевать документы придётся реже, что экономит время и снижает издержки бизнеса.

Авансы до 80 %: быстрый возврат средств

Расширен перечень техники, где заказчик может перечислить до 80 % суммы авансом:

  • автобусы,

  • тяжёлые грузовики и самосвалы,

  • газомоторные машины и тягачи,

  • шасси и пожарные автомобили.

Для производителей это ускоряет возврат инвестиций и делает участие в тендерах выгоднее.

ФНС будет проверять финансовое здоровье компаний

С 2026 года налоговая служба начнёт выдавать заключения о финансовом состоянии.
Критерии:

  • отсутствие крупных недоимок и банкротства,

  • отсутствие связей с экстремизмом,

  • балльная оценка: зарплаты, налоговая нагрузка, рентабельность, динамика штата.

Это позволит заказчикам и банкам быстрее проверять надёжность партнёров, а компаниям — проще доказывать устойчивость.

«Второй лишний» остаётся

Если в реестре нет российской позиции, иностранную заявку можно отклонить только при наличии отечественной альтернативы с подтверждённой записью.
Это гарантирует честную конкуренцию.

Строительные контракты: как учесть рост цен

Постановление № 680 разрешает для договоров после 31 декабря 2022 года повышать цену до 30 % без изменения объёмов работ.
Более старые контракты свыше 100 млн ₽ требуют повторной экспертизы.

Новые позиции под защитой государства

В список ограничений планируют включить три вида механизированных аттракционов: поступательного, вращательного и сложного движения.
Для российских производителей это новая ниша без иностранной конкуренции.

Что делать бизнесу уже этой осенью

Эти изменения делают рынок более предсказуемым и привлекательным.
Чтобы получить конкурентное преимущество в 2025–2026 годах, компаниям стоит уже сейчас:

  1. Проверить, есть ли ваши товары/услуги в реестре и не нужно ли обновлять документы.

  2. Рассчитать, как использование авансов повлияет на финансовые потоки.

  3. Подготовиться к финконтролю ФНС: налоги, зарплаты, рентабельность и штат должны быть в порядке.

📌 Чем раньше бизнес адаптируется к новым правилам, тем больше выгоды он получит. Осень 2025-го — время готовиться к новым правилам игры в госзакупках.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

1 подписчик28 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы