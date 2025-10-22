С 2026 года ФНС начнет официально оценивать надежность бизнеса

Откуда взялась идея

Ещё в 2023 году ФНС разработала Методику оценки финансово-хозяйственной деятельности (приказ от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@).

На её основе служба создала систему, которая анализирует отчётность компаний и формирует итоговую характеристику — по сути, «портрет» организации глазами налоговой.

Сначала механизм применялся для внутреннего анализа, затем стал доступен юридическим лицам, а позже и индивидуальным предпринимателям.