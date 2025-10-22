С 2026 года ФНС начнет официально оценивать надежность бизнеса

С 1 января 2026 года вступят в силу новые полномочия Федеральной налоговой службы: ведомство начнёт проводить оценку финансового и делового состояния организаций и предпринимателей.
Это станет частью реформы, направленной на повышение прозрачности и доверия в деловой среде.
Откуда взялась идея
Ещё в 2023 году ФНС разработала Методику оценки финансово-хозяйственной деятельности (приказ от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@).
На её основе служба создала систему, которая анализирует отчётность компаний и формирует итоговую характеристику — по сути, «портрет» организации глазами налоговой.
Сначала механизм применялся для внутреннего анализа, затем стал доступен юридическим лицам, а позже и индивидуальным предпринимателям.
Что изменится с 2026 года
23 июля 2025 года был принят Федеральный закон № 254-ФЗ, который официально закрепил за ФНС новое направление работы — анализ финансово-хозяйственной деятельности.
В Закон «О налоговых органах» добавлена статья 6.3, определяющая полномочия службы по:
разработке методик оценки;
формированию форм отчётов и запросов;
выдаче заключений о состоянии компаний.
Таким образом, ФНС станет не только контролирующим, но и аналитическим центром, формирующим единый источник достоверных данных о деятельности бизнеса.
Как проходит оценка
Оценка включает два уровня:
Проверка на риски.
Анализируется наличие признаков банкротства, ликвидации, недостоверности данных, связи с экстремистскими организациями, попадание в реестр недобросовестных поставщиков и другие параметры.
Нарушение хотя бы по одному из них даёт отрицательный результат.
Финансово-экономический анализ.
Рассчитываются показатели устойчивости: рентабельность, ликвидность, налоговая нагрузка, автономия, стабильность активов и численности персонала.
Каждый критерий оценивается баллом, после чего формируется итоговое заключение.
Для чего это нужно
Введение централизованной оценки позволит участникам рынка использовать единый инструмент подтверждения надёжности.
Появится возможность опираться на официальные данные, а не на субъективные источники.
Такие сведения могут быть полезны при заключении договоров, анализе контрагентов или планировании кредитной политики.
На что обратить внимание
Эксперты отмечают, что значение отчётности возрастёт. Любые неточности в бухгалтерских и налоговых данных напрямую повлияют на итоговую оценку.
Также стоит учитывать, что у компаний появится возможность оспаривать выводы ФНС, направляя корректирующие документы.
Итог
Новая модель оценки — это шаг к системной и прозрачной деловой среде, где финансовое состояние компаний можно будет подтвердить официально.
С 2026 года ФНС начнёт выполнять не только контрольные, но и аналитические функции, формируя основу для более объективных решений в бизнесе.
