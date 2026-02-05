Победа в закупке по 44-ФЗ — еще не финал. Где участники чаще всего теряют контракт

На первый взгляд кажется, что самое сложное в закупке — подать заявку и выиграть по цене. Победитель определён, протокол размещён, конкуренты позади. Однако на практике именно финальный этап закупки чаще всего становится точкой, где результат может быть потерян.

Контракт по 44-ФЗ не заключается автоматически. Даже после победы процедура может пойти по разным сценариям: сроки сдвигаются, появляются формальные требования, участника признают уклонившимся, а закупка в итоге завершается без контракта.

Разберём, что происходит на этом этапе и где чаще всего возникают ошибки.