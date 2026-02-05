Победа в закупке по 44-ФЗ — еще не финал. Где участники чаще всего теряют контракт

На первый взгляд кажется, что самое сложное в закупке — подать заявку и выиграть по цене. Победитель определён, протокол размещён, конкуренты позади. Однако на практике именно финальный этап закупки чаще всего становится точкой, где результат может быть потерян.
Контракт по 44-ФЗ не заключается автоматически. Даже после победы процедура может пойти по разным сценариям: сроки сдвигаются, появляются формальные требования, участника признают уклонившимся, а закупка в итоге завершается без контракта.
Разберём, что происходит на этом этапе и где чаще всего возникают ошибки.
Почему контракт нельзя подписать сразу
После размещения итогового протокола заказчик обязан выждать установленный законом срок. В большинстве процедур он составляет не менее десяти дней. Этот период предусмотрен для возможного обжалования результатов закупки, и до его истечения контракт подписывать нельзя.
Исключения есть, но они касаются ограниченного круга процедур, таких как запросы котировок и закупки «с полки», где сроки существенно короче. Во всех остальных случаях попытка ускорить процесс приводит только к рискам.
Обеспечение: формальность, которая часто срывает сделку
Одной из самых частых причин проблем на финальном этапе становится обеспечение исполнения контракта. В конкурсах и аукционах без него контракт просто не будет заключён. При этом размер обеспечения может существенно отличаться в зависимости от условий закупки, наличия аванса и степени снижения цены.
Дополнительные сложности возникают при применении антидемпинговых мер. Если цена снижена на 25% и более, размер обеспечения увеличивается, либо участнику необходимо подтвердить свою добросовестность ранее исполненными контрактами. На практике именно здесь многие участники теряют время или допускают формальные ошибки.
Подписание контракта и протокол разногласий
После размещения проекта контракта у победителя есть ограниченный срок для действий. Он может подписать контракт либо направить протокол разногласий. Такой протокол допускается не всегда и не по всем процедурам, а его содержание строго ограничено.
Попытка изменить существенные условия или затянуть процесс часто приводит к тому, что участника признают уклонившимся, даже если фактического отказа от контракта не было.
Когда победа превращается в уклонение
Победителя могут признать уклонившимся не только при прямом отказе от подписания контракта. Основанием становятся пропущенные сроки, отсутствие обеспечения, невыполнение антидемпинговых требований или другие формальные нарушения.
В результате участник теряет обеспечение заявки и рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков, что фактически закрывает доступ к закупкам на длительный срок.
Что происходит дальше
Если победитель выбывает, заказчик вправе перейти к следующему участнику. При этом заявки, получившие первые порядковые номера, не всегда можно отозвать, и отказ от контракта в такой ситуации также будет расценён как уклонение.
Если подходящих участников не остаётся, закупка признаётся несостоявшейся, даже если на неё изначально был интерес и поданные заявки.
Вывод
Финальный этап закупки по 44-ФЗ — это проверка не на цену, а на дисциплину. Победа в процедуре ещё не означает, что контракт будет заключён. Именно на стадии подписания чаще всего проявляются ошибки, которые сводят на нет весь предыдущий результат.
Начать дискуссию