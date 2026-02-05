8148 ОК УСН моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Алексей Гамаюнов
Госзакупки
Победа в закупке по 44-ФЗ — еще не финал. Где участники чаще всего теряют контракт

Победа в закупке по 44-ФЗ — еще не финал. Где участники чаще всего теряют контракт

Победа в закупке по 44-ФЗ еще не означает, что контракт будет заключён. Именно на финальном этапе участники чаще всего теряют результат из-за сроков, обеспечения и формальных ошибок. Разбираем, где процедура чаще всего «ломается» и почему победа может закончиться уклоне

На первый взгляд кажется, что самое сложное в закупке — подать заявку и выиграть по цене. Победитель определён, протокол размещён, конкуренты позади. Однако на практике именно финальный этап закупки чаще всего становится точкой, где результат может быть потерян.

Контракт по 44-ФЗ не заключается автоматически. Даже после победы процедура может пойти по разным сценариям: сроки сдвигаются, появляются формальные требования, участника признают уклонившимся, а закупка в итоге завершается без контракта.

Разберём, что происходит на этом этапе и где чаще всего возникают ошибки.

Почему контракт нельзя подписать сразу

После размещения итогового протокола заказчик обязан выждать установленный законом срок. В большинстве процедур он составляет не менее десяти дней. Этот период предусмотрен для возможного обжалования результатов закупки, и до его истечения контракт подписывать нельзя.

Исключения есть, но они касаются ограниченного круга процедур, таких как запросы котировок и закупки «с полки», где сроки существенно короче. Во всех остальных случаях попытка ускорить процесс приводит только к рискам.

Обеспечение: формальность, которая часто срывает сделку

Одной из самых частых причин проблем на финальном этапе становится обеспечение исполнения контракта. В конкурсах и аукционах без него контракт просто не будет заключён. При этом размер обеспечения может существенно отличаться в зависимости от условий закупки, наличия аванса и степени снижения цены.

Дополнительные сложности возникают при применении антидемпинговых мер. Если цена снижена на 25% и более, размер обеспечения увеличивается, либо участнику необходимо подтвердить свою добросовестность ранее исполненными контрактами. На практике именно здесь многие участники теряют время или допускают формальные ошибки.

Подписание контракта и протокол разногласий

После размещения проекта контракта у победителя есть ограниченный срок для действий. Он может подписать контракт либо направить протокол разногласий. Такой протокол допускается не всегда и не по всем процедурам, а его содержание строго ограничено.

Попытка изменить существенные условия или затянуть процесс часто приводит к тому, что участника признают уклонившимся, даже если фактического отказа от контракта не было.

Когда победа превращается в уклонение

Победителя могут признать уклонившимся не только при прямом отказе от подписания контракта. Основанием становятся пропущенные сроки, отсутствие обеспечения, невыполнение антидемпинговых требований или другие формальные нарушения.

В результате участник теряет обеспечение заявки и рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков, что фактически закрывает доступ к закупкам на длительный срок.

Что происходит дальше

Если победитель выбывает, заказчик вправе перейти к следующему участнику. При этом заявки, получившие первые порядковые номера, не всегда можно отозвать, и отказ от контракта в такой ситуации также будет расценён как уклонение.

Если подходящих участников не остаётся, закупка признаётся несостоявшейся, даже если на неё изначально был интерес и поданные заявки.

Вывод

Финальный этап закупки по 44-ФЗ — это проверка не на цену, а на дисциплину. Победа в процедуре ещё не означает, что контракт будет заключён. Именно на стадии подписания чаще всего проявляются ошибки, которые сводят на нет весь предыдущий результат.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

4 подписчика48 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум