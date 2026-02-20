ФАС может проверить компанию без жалобы: как цифровой контроль меняет правила игры

ФАС всё чаще начинает проверки не по жалобам, а по сигналу цифровых алгоритмов. Системы анализируют поведение компаний за несколько лет и выявляют повторяющиеся модели. Разбираем, какие действия могут привлечь внимание контролёров и что стоит проверить руководителю и бухгалтеру уже сейчас.

Многие предприниматели до сих пор считают, что проверки в сфере конкуренции начинаются только после жалобы. Однако в последние годы контроль стал во многом цифровым. Сегодня компании могут попасть в зону анализа не из-за конфликта с конкурентами, а потому что алгоритмы выявили повторяющиеся закономерности в их действиях.

Речь идёт не о «тотальной слежке», а о системной аналитике. Цифровые инструменты сопоставляют большие массивы данных и формируют риск-профиль участника рынка.

Проверяют не отдельную сделку, а поведение в целом

Современные системы анализируют не один тендер или контракт, а поведение компании в динамике. Сопоставляются:

технические параметры подачи заявок;

структура и схожесть документов;

модель снижения цены;

финансовые связи между организациями;

кадровые пересечения;

повторяемость побед в определённой сфере.

Один совпадающий фактор ничего не означает. Но если признаки повторяются регулярно, формируется модель поведения, которая может показаться согласованной.

Именно на этом этапе начинается дополнительная проверка.

Почему это касается не только тендерного отдела

На практике последствия затрагивают не только специалистов по закупкам. Вопросы могут возникнуть к:

бухгалтерии — по переводам и взаиморасчётам;

финансовому директору — по экономическому обоснованию цены;

руководителю — по логике участия в процедурах;

ИТ-службе — по техническим аспектам подачи документов.

Если компания не может объяснить деловую целесообразность своих действий, это усложняет ситуацию, даже если фактически нарушения нет.

Главный риск — накопительный эффект

Контроль стал долгосрочным. Данные хранятся и анализируются за несколько лет. Система оценивает не разовую ситуацию, а устойчивые закономерности.

Например, если компания:

системно минимально снижает цену;

регулярно участвует «в паре» с одними и теми же контрагентами;

подаёт формальные заявки без активной конкуренции;

имеет устойчивые финансовые связи с участниками одного рынка,

это может выглядеть как согласованная модель.

Каждый эпизод сам по себе безопасен. Но в совокупности они создают определённую картину.

Даже добросовестный бизнес может попасть в зону внимания

Компании могут работать с одними подрядчиками, арендовать помещения в одном здании, иметь бывших сотрудников в смежных организациях. В обычной хозяйственной деятельности это нормально.

Однако в условиях цифровой аналитики такие пересечения формируют взаимосвязи. Если к ним добавляется схожее поведение в закупках, алгоритмы фиксируют закономерность.

Это не означает автоматической ответственности, но повышает вероятность запроса пояснений.

Что стоит проверить уже сейчас

Руководителю и главному бухгалтеру важно задать себе несколько вопросов:

Есть ли документальное обоснование расчётов цены? Можно ли объяснить экономическую логику участия в спорных процедурах? Не участвует ли компания формально в торгах без реальной деловой цели? Проанализирована ли структура финансовых связей с компаниями того же рынка? Понимаете ли вы, как выглядит ваша модель поведения со стороны контролирующих органов?

Сегодня прозрачность — это не просто формальное требование. Это элемент управления рисками.

Главное изменение

Контроль стал упреждающим. Проверки всё чаще начинаются не после конфликта, а после анализа данных.

И основной риск связан не с единичной ошибкой, а с формированием устойчивой модели, которая со стороны выглядит нелогичной или согласованной.

В новых условиях бизнесу важно не только действовать добросовестно, но и быть готовым это доказать.