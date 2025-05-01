О взаимодействии поставщика и заказчика

Чтобы реализовать потребности, Заказчик обращается к Поставщику за предоставлением информации о товаре, а Поставщик в свою очередь, чтобы продать свой товар, предоставляет Заказчику не только коммерческое предложение с характеристиками, но и готов продемонстрировать аналоги. Правильно ли поступают обе стороны, взаимодействуя таким образом?

В одной компании работают специалисты, цель которых продать товар и получить процент от продажи, а в других работают специалисты, цель которых удовлетворить потребности компании. Для осуществления своих потребностей специалисты компании совершают определенные действия, а именно одни начинают искать тот товар, который нужен им, штурмуя сеть Интернет, и направляя запросы через различные источники, другие получают и обрабатывают.

Но не всегда обработка запроса на этом останавливается. Мир не живет сегодняшним днем, а двигается с той скоростью, с которой двигается прогресс.

В компании, в которой я работаю, специалисты по продажам (менеджеры по продажам), перед тем как обработать запрос клиента, всегда с ним связываются и осуществляют анкетирование, так как зачастую запросы идут на товар, который уже устарел и возможно производство приостановилось, либо сам запрос составлен некорректно, так как сам специалист Заказчика не очень понимает техническую составляющую товара.

Таким образом происходит начало взаимодействия с Заказчиком и большинство случаев это государственные/муниципальные Заказчики.

Встает вопрос, а чем тогда речь? Во всех компаниях так, у одних цель - продать и получить прибыль, у других - приобрести требуемый товар в рамках своего бюджета. Вопрос в другом, а правильно ли все стороны поступают в рамках действующего законодательства, особенно в рамках закона о закупках?

Изучая различную практику, как территориальных органов Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, так и арбитражную, в обзор попало дело №А47-16170/2024 Арбитражного суда Оренбургской области.

Суть дела в том, что Министерство здравоохранения Оренбургской области не согласилось с выводами следственного органа МВД России, которое заключалось в том, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу поставщикам предъявлены обвинения по вступлению в сговор с должностными лицами Министерства здравоохранения, а именно:

должностные лица Министерства здравоохранения взаимодействовали с Поставщиками оборудования для составления совместного технического задания, которое было направлено для приобретения соответствующего оборудования одного производителя.

По результатам рассмотрения дела, суды пришли к следующим выводам:

специалисты Заказчика взаимодействуют с Поставщиками в рамках действующего закона о закупках (п.6 ч.4 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ), а именно взаимодействуют с Поставщиками в целях получения консультации и определения наилучших решений, позволяющих закрыть потребность, при этом получение от различных источников коммерческих предложения подтверждает тот факт, что запрашиваемое оборудование свободно в продаже.

ограничения определены в ст.46 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, когда установлены запрет на проведения переговоров с участниками закупок и то исключительно в отношении заявок на участие в закупках.

Таким образом, Арбитражный суд Оренбургской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признали недействительным представление следственного органа МВД России.

Анализируя данное дело, я был удивлен только тем, что орган не согласился с решением Арбитражного суда и подал апелляцию, хотя сам Арбитражный суд расставил все “по букве закона”. Поэтому ответить на мой ранее заданный вопрос “правильно ли все стороны поступают”, может ответить только правильная выстроенная стратегия взаимодействия.

Я понимаю, что не все компании могут позволить себе нанять юристов и специалистов по тендерам в штат, но считаю, что потратить денежные средства на разработку регламента взаимодействия между Поставщиком и Заказчиком не такие и большие затраты, так как данный регламент можно самостоятельно найти в сети Интернет, только адаптировать под свою деятельность, либо обратиться к специалистам на аутсорсинге. Внедренный регламент позволит четко работать по правилам, что приведет к минимизации рисков и больших затрат со временем.