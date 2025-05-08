Недостоверные сведения в закупках: теперь и сейчас

В действующем законодательстве отсутствует четкое определение понятия "недостоверные сведения", а также отсутствует единый регламент о том, как определить/проверить Заказчику достоверность данных предоставляемых участником закупок.

В настоящее время анализ практики территориальных органов Федеральной антимонопольной службы показывает, что под “недостоверной информацией” понимается несоответствие представленных документов участниками закупки внешним объективным источникам, которые можно самостоятельно найти и сопоставить, то есть представление заведомо не соответствующих действительности сведений путем подлога или фальсификации документов.

Другими словами процедура проверки для всех Заказчиков единая: анализ сведений из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок и недавно введенный Реестр недостоверных сведений, представленных участниками закупок, расположенный на официальном сайте ФАС России. Остальные сведения Заказчик или территориальные органы ФАС России получают за счет направления запросов в различные органы, производителям и т.д. с последующим сопоставлением полученных сведений со сведениями из заявки участника закупок.

Но озвученные процедуры не дают полной оценки выявления недостоверной информации, что приводит к постоянным спорам между Заказчиками и потенциальными участниками, которые доходят до арбитражного процесса. При этом стоит отметить, что в большей степени тут страдает Заказчик, особенно когда на его накладывают административный штраф, что также приводит к оспариванию в судах.

Все эти действия говорят о том, что отсутствует единый подход или другими словами регламент, который бы позволил сократить время и нервы для всех участников закупки.

Недавнее опубликованное письмо ФАС России от 06.03.2025 №МШ/19851/25 отменило действие письма ФАС России от 16.03.2017 №ИА/16790/17 “По вопросам о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков”, суть которого была в том, что при расторжении заключенного контракта на основании п.1 ч.15 ст.95 Закона о контрактной системе при выявлении недостоверных сведений не являлось основанием для включения в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Сейчас

при выявлении Заказчиком в момент исполнения контракта или иным органом, в том числе на основании обращений иных лиц, недостоверных сведений, рассматривается как существенное нарушений условий извещения/контракта и Заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке, направив информацию в территориальный орган ФАС России для включения участника закупки в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

То есть, ФАС России решил увеличить количество оснований включения участников закупок в РНП, при наличии подтверждения фактов представления недостоверных сведений, но при этом не предоставив регламента как действовать Заказчику в той или иной ситуации, чтобы избежать дальнейших судебных процессов и сокращения времени для заключения контрактов с другим поставщиком, а может быть даже формирования нового извещения.

Возможно со временем будет разработан единый регламент и все участники закупок будут понимать, как действовать в той или иной ситуации.

В данный момент совет для всех такой: Поставщику перед подачей заявки удостовериться в правильности заполнения и достоверности подаваемых документов, а Заказчику использовать не только вышеозвученные инструменты, а ввести в практику такой инструмент как “проверка контрагента”, в котором отображается вся информация для анализа.

При исполнении контракта: Поставщику перед отправкой товара или окончании работ/услуг убедиться, что все соответствует техническому заданию, а Заказчику - если отсутствует специалист, который даст объективную оценку исполнения контракта, лучше не скупиться, а привлечь эксперта (на практике их цена невысока, высока цена неэффективного использования бюджетных средств).