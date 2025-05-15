Изменения обеспечения исполнения/гарантийных обязательств контракта при увеличении цены

Письмо Министерства финансов Российской Федерации №24-06-09/2607 от 16.01.2025 «О размере обеспечения исполнения контракта при увеличении цены контракта»

В данном письме отмечено следующее: ч.1.3 ст.95 Закона о контрактной системе Российской Федерации предусмотрено, что в случае увеличения цены контракта на исполнении у поставщика/исполнителя/подрядчика возникают новые обязательства в предоставлении новых обеспечений, если они не были обеспечены ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика/подрядчика/исполнителя требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со ст.96 Закона о контрактной системе Российской Федерации.

Другими словами, если обеспечение исполнения контракта было предоставлено независимой гарантией, то поставщик/исполнитель/подрядчик может предоставить Заказчику новую независимую гарантию путем внесений соответствующих изменений в условия ранее предоставленной.

При этом возврат Заказчиком ранее представленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии.

Если поставщик/подрядчик/исполнитель обеспечил исполнение контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, то при увеличении цены контракта он должен обеспечить также денежными средствами в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика/подрядчика/исполнителя.

Аналогичные разъяснения были даны Министерством Финансов Российской Федерации ранее в следующем письме: