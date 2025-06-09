Списание неустойки: обязанность заказчика, а не право

Опять списание в полном объеме

И вот новое дело А40-189524/2024.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрев 23.05.2025 в порядке упрощенного производства кассационную жалобу общества постановила решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменить.

В чем суть дела?

В том, что Общество исполнило контракт в полном объеме, но с задержкой и соответственно в рамках действующего законодательства Российской Федерации Заказчик начислил пеню, которая составила менее 5% от цены самого контракта, но не списал ее, как требует Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 “О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом” (далее - Постановление №783), а наоборот удержал ее из оплаты. При этом Заказчик утверждал, что зачет согласован в заключенном контракте, вследствие указания которого обязательство по уплате неустойки считается прекращенным и задолженность по уплате неустойки не возникает, а, следовательно, обязанность заказчика принять решение о списании неустойки в соответствии с Постановлением №783 не возникает.

В то же время из п.40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017 следует, что списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) Заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам.