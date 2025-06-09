Списание неустойки: обязанность заказчика, а не право

“Пятидесяти процентная скидка”
В своей статье “Списание неустойки (штрафов, пеней) по Закону о контрактной системе (№44-ФЗ) является обязанностью Заказчика” я описывал о том, что Определением Верховного суда Российской Федерации от 21.04.2025 по делу №А43-16094/2023 принято решение, что если сумма начисленных пеней составила более 5 процентов (но не более 20%) от цены контракта, Заказчик обязан применить “пятидесяти процентную скидку”, а также оплатить за поставленный товар, оказанные услуги/работы в полном объеме, либо с удержанием 50% начисленных пеней по согласованию с Исполнителем.
Данное определение Верховного суда Российской Федерации расставила все точки именно в правоприменительной практике в отношении, когда Заказчик удерживает в полном объеме всю сумму пени.
Опять списание в полном объеме
И вот новое дело А40-189524/2024.
Арбитражный суд Московского округа рассмотрев 23.05.2025 в порядке упрощенного производства кассационную жалобу общества постановила решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменить.
В чем суть дела?
В том, что Общество исполнило контракт в полном объеме, но с задержкой и соответственно в рамках действующего законодательства Российской Федерации Заказчик начислил пеню, которая составила менее 5% от цены самого контракта, но не списал ее, как требует Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 “О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом” (далее - Постановление №783), а наоборот удержал ее из оплаты. При этом Заказчик утверждал, что зачет согласован в заключенном контракте, вследствие указания которого обязательство по уплате неустойки считается прекращенным и задолженность по уплате неустойки не возникает, а, следовательно, обязанность заказчика принять решение о списании неустойки в соответствии с Постановлением №783 не возникает.
В то же время из п.40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017 следует, что списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) Заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам.
Каков итог?
Итог таков, что кроме того, что Заказчику нужно вернуть удержанную сумму, так еще и возместить расходы на госпошлину, которые составили порядка 100 тысяч рублей.
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