Новые полномочия Заказчиков при выявлении недостоверных сведений в заявках

Федеральным законом от 07.06.2025 №138-ФЗ внесены изменения в ст.31 и 43 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части несоответствия единым требованиям или предоставивших ложные сведения о своем соответствии при подаче заявок потенциальными участниками тендеров

В своей статье “Недостоверные сведения в закупках: теперь и сейчас” я ссылался на опубликованное письмо ФАС России от 06.03.2025 №МШ/19851/25, в котором сообщалось следующее:

при выявлении Заказчиком в момент исполнения контракта или иным органом, в том числе на основании обращений иных лиц, недостоверных сведений, рассматривается как существенное нарушений условий извещения/контракта и Заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке, направив информацию в территориальный орган ФАС России для включения участника закупки в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Теперь на законодательном уровне принят Федеральный закон от 07.06.2025 №138-ФЗ “О внесении изменений в статьи 31 и 43 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, который гласит следующее:

Заказчик обязан отстранить участника закупки от участия в определении поставщика/подрядчика/исполнителя в любой момент не позднее даты подведения итогов определения поставщика/подрядчика/исполнителя, если обнаружит, что участник не соответствует требованиям аукционной документации и/или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии установленным требованиям;

Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с участником закупки, если после подведения итогов определения поставщика/подрядчика/исполнителя и до заключения контракта обнаружит, что участник закупки не соответствует установленным требованиям аукционной документации и/или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, либо недостоверную информацию и/или документы, содержащиеся в заявке на участие в закупке;

ответственность за недостоверную информацию и/или документов, включенных в заявку на участие в закупке, за действия, совершенных на основании указанных информации и/или документов, несет участник закупки

Стоит отметить, что данные правила вступают с 01.01.2026, а до этого Заказчики руководствуются тем, что отстраняют участника до заключения контракта независимо от этапов проведения итогов.

Как я говорил в указанной выше статье, закон или норматив есть, а механизма проверки у Заказчика до сих пор нет. Учитывая нововведения, нет понимания, как Заказчики проверить достоверность предоставленной участником сведений, особенно, например, отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления за короткий срок, то есть до заключения контракта.