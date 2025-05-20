Неверная строка выручки в декларации по налогу на прибыль

Для настройки отражения выручки от реализации товаров собственного производства необходимо заполнить регистр «Номенклатурные группы реализации продукции, услуг»: Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Номенклатурные группы реализации продукции, услуг – Создать.
Указываем организацию (если в базе ведется учет по нескольким организациям) и номенклатурную группу, связанную с реализацией товаров, выручка по которым должна отразиться как «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства».
Перезаполняем декларацию по налогу на прибыль и видим, что теперь выручка отражается как «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства».
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится
Комментарии1
Наталия Козак, молодец! полезная информация. Как-то раз несколько часов искала причину. А в статье "на блюдечке"