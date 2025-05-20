Неверная строка выручки в декларации по налогу на прибыль

Продаете товары собственного производства, но в декларации по налогу на прибыль (приложение 1 к Листу 02) сумма выручки отражается как «Выручка от реализации покупных товаров»?

Как сделать, чтобы сумма выручки отражалась как «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства», рассмотрим в этой статье.

Для настройки отражения выручки от реализации товаров собственного производства необходимо заполнить регистр «Номенклатурные группы реализации продукции, услуг»: Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Номенклатурные группы реализации продукции, услуг – Создать.

Указываем организацию (если в базе ведется учет по нескольким организациям) и номенклатурную группу, связанную с реализацией товаров, выручка по которым должна отразиться как «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства».

Перезаполняем декларацию по налогу на прибыль и видим, что теперь выручка отражается как «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства».

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится