Расчеты с самозанятыми, или плательщиками налога на профессиональный доход (НПД), имеют ряд особенностей, которые важно учитывать организациям и индивидуальным предпринимателям, чтобы соблюдать законодательство и избежать налоговых рисков.
В этой статье рассмотрим основные моменты, которые нужно знать при работе с самозанятыми, а также пошаговую инструкцию, как отразить услуги самозанятых в 1С:БП.
Основные моменты, которые нужно знать
Проверка статуса самозанятого
Перед началом сотрудничества необходимо убедиться, что физическое лицо действительно зарегистрировано в качестве самозанятого. Это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог» или на сайте ФНС (раздел «Проверка статуса налогоплательщика НПД»).
Почему это важно: если организация или ИП выплачивают доход физическому лицу, не являющемуся самозанятым, они обязаны удержать и перечислить в бюджет НДФЛ (13% или 15%) и начислить страховые взносы.
Предмет договора
Предмет договора с самозанятым должен четко соответствовать видам деятельности, которые разрешены для применения НПД.
Самозанятые не могут перепродавать товары других производителей (за исключением товаров собственного производства), добывать полезные ископаемые, продавать подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке (за исключением случаев, когда они являются производителями этих товаров).
Нельзя заключать с самозанятым договор, который фактически является трудовым.
Оформление документов
Договор с самозанятым: договор гражданско-правового характера (ГПХ) с самозанятым оформляется в письменной форме. В договоре необходимо четко указать виды выполняемых работ (оказываемых услуг), сроки, порядок оплаты и другие существенные условия.
Чек от самозанятого: самозанятый обязан выдать организации или индивидуальному предпринимателю чек за оказанные услуги или выполненные работы. Чек формируется в мобильном приложении «Мой налог».
Зачем нужен чек: чек является подтверждением получения дохода самозанятым лицом и основанием для включения этой суммы в расходы организации или ИП (если это возможно).
Оплата услуг/работ
Оплата самозанятому производится на основании договора и чека. Способ оплаты может быть любым (наличные, банковский перевод на карту или расчетный счет).
Организация или ИП не удерживают НДФЛ и не начисляют страховые взносы с выплат самозанятому при условии, что самозанятый предоставил чек.
Лимиты по доходам самозанятого
Самозанятые могут применять НПД, если их доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.
Если доход самозанятого превысит этот лимит, он утратит право на применение НПД и должен будет перейти на другую систему налогообложения.
Запрещенные виды деятельности: Самозанятым запрещено
Перепродажа чужих товаров (кроме товаров собственного производства);
Продажа подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке (кроме товаров собственного производства);
Добыча полезных ископаемых;
Деятельность в качестве посредника (агента, комиссионера, поверенного), за исключением случаев доставки товаров (работ, услуг) по поручению других лиц;
Оказание услуг по гражданско-правовым договорам бывшим работодателям в течение двух лет после увольнения (с некоторыми исключениями);
Ведение деятельности, требующей лицензии (например, частная охранная деятельность);
Работа на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров.
Риски переквалификации договора ГПХ в трудовой договор
Важно, чтобы договор с самозанятым не имел признаков трудового договора.
Признаки трудовых отношений:
Регулярные выплаты фиксированной суммы (зарплаты).
Подчинение внутреннему трудовому распорядку организации.
Предоставление самозанятому рабочего места, оборудования и материалов.
Наличие у самозанятого обязанностей, аналогичных обязанностям штатных сотрудников.
Если налоговая инспекция переквалифицирует гражданско-правовой договор в трудовой, организации или ИП придется доплатить НДФЛ и страховые взносы, а также могут быть начислены штрафы.
Рекомендации
Сохраняйте все документы, подтверждающие расчёты с самозанятыми (договоры, чеки, акты выполненных работ/оказанных услуг).
Регулярно проверяйте статус самозанятых, с которыми вы сотрудничаете.
Обращайтесь к юристам и бухгалтерам за консультациями по вопросам работы с самозанятыми.
В договорах чётко прописывайте права и обязанности сторон, а также ответственность за нарушение условий договора.
Придерживайтесь принципа разумной осмотрительности при выборе самозанятых в качестве контрагентов.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать проблем с налоговыми органами и минимизировать риски при работе с самозанятыми.
Как отразить услуги самозанятых в 1С:БП?
Для отражения оказания услуг самозанятыми необходимо создать документ Выплаты самозанятым: Покупки – Выплаты самозанятым – Создать.
При создании документа в поле «Услуга» указываем:
-«Единая» - если все самозанятые оказывали одну и ту же услугу. Указываем эту услугу в поле справа.
- «В списке» - если все самозанятые оказывали разные услуги. Указываем услуги в табличной части.
В поле «Состояние» автоматически проставится статус «Подготовлено».
Из документа по кнопке «Выгрузить реестр» можно выгрузить реестр, по кнопке «Реестр выплат самозанятым» сформировать печатную форму.
Из документа по кнопке «Создать на основании» можно создать «Платежное поручение» или «Списание с расчетного счета».
Рассмотрим создание «Списания с расчетного счета».
Обратите внимание: в поле «Получатель» указывается банк самозанятого. После записи документа доступна загрузка чеков из файла.
После проведения документа «Списание с расчетного счета» в документе «Выплаты самозанятым» в поле «Состояние» статус изменится на «Оплачено» и в табличной части документа появятся две колонки: «Оплачено» с зеленым флажком и «Чек самозанятого» со ссылкой «Загрузить» для загрузки чека самозанятого.
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