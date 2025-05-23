Расчеты с самозанятыми, или плательщиками налога на профессиональный доход (НПД), имеют ряд особенностей, которые важно учитывать организациям и индивидуальным предпринимателям, чтобы соблюдать законодательство и избежать налоговых рисков.

В этой статье рассмотрим основные моменты, которые нужно знать при работе с самозанятыми, а также пошаговую инструкцию, как отразить услуги самозанятых в 1С:БП.