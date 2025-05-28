Как завести в 1С:БП контрагента самозанятого

Давайте рассмотрим все нюансы оформления карточки такого контрагента в программе 1С:БП.
Для начала проверяем настройки функциональности: Главное – Функциональность – Расчеты – Выплаты самозанятым.
При создании контрагента укажите Вид контрагента «Самозанятый».
При создании договора с самозанятым необходимо указать Вид договора – «С поставщиком», Налогообложение контрагента – «Налог на профессиональный доход».
Вот такая короткая инструкция у нас получилась, надеемся, будет полезна в работе.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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