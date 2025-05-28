Как завести в 1С:БП контрагента самозанятого

Заключили договор с самозанятым, и возникла необходимость завести контрагента в 1С. Самозанятые — физические лица (в том числе ИП), применяющие спецрежим «Налог на профессиональный доход».

Давайте рассмотрим все нюансы оформления карточки такого контрагента в программе 1С:БП.

Для начала проверяем настройки функциональности: Главное – Функциональность – Расчеты – Выплаты самозанятым.

При создании контрагента укажите Вид контрагента «Самозанятый».

При создании договора с самозанятым необходимо указать Вид договора – «С поставщиком», Налогообложение контрагента – «Налог на профессиональный доход».

Вот такая короткая инструкция у нас получилась, надеемся, будет полезна в работе.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!