Оказание однотипных услуг: как организовать работу с несколькими контрагентами
В данной ситуации можно воспользоваться документом «Оказание услуг» – он предназначен для отражения реализации одной и той же услуги нескольким контрагентам:
Продажи – Оказание услуг – Создать.
Указываем «Вид расчетов», «Номенклатура» и «% НДС».
Если справочник «Вид расчетов» пуст, создайте новый элемент, указав наименование.
Данный вид расчетов должен быть указан в настройках договора с контрагентом в разделе «Дополнительная информация».
Можно указать контрагентов с помощью команды «Добавить», «Подбор» или «Заполнить». При выборе команды «Заполнить» в табличную часть будут отобраны контрагенты, у которых в договорах указан данный вид расчетов.
По кнопке печать пакетом выводятся документы для всех контрагентов, указанных в табличной части.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что делать, если на закладке Продажи нет закладки Оказание услуг?
Проверьте настройки функциональности: Главное – Функциональность – Торговля – Пакетное выставление актов и счетов-фактур (должна стоять галочка).
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Комментарии1
Наталия, добрый день! Напишу вам тут. У нас в Трибуне запрещено давать ссылки на сайт и рекламировать свои услуги, но вы можете давать ссылку на ваш тг-канал. Если возникнут какие-то вопросы, пишите мне)