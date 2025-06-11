Оказание однотипных услуг: как организовать работу с несколькими контрагентами

Когда компания оказывает одинаковые услуги множеству разных контрагентов, приходится создавать большое количество документов реализаций. В этой статье предлагаем решение: как автоматизировать рутинные операции при оказании одинаковых услуг нескольким контрагентам.

В данной ситуации можно воспользоваться документом «Оказание услуг» – он предназначен для отражения реализации одной и той же услуги нескольким контрагентам:

Продажи – Оказание услуг – Создать.

Указываем «Вид расчетов», «Номенклатура» и «% НДС».

Если справочник «Вид расчетов» пуст, создайте новый элемент, указав наименование.

Данный вид расчетов должен быть указан в настройках договора с контрагентом в разделе «Дополнительная информация».

Можно указать контрагентов с помощью команды «Добавить», «Подбор» или «Заполнить». При выборе команды «Заполнить» в табличную часть будут отобраны контрагенты, у которых в договорах указан данный вид расчетов.

По кнопке печать пакетом выводятся документы для всех контрагентов, указанных в табличной части.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что делать, если на закладке Продажи нет закладки Оказание услуг?

Проверьте настройки функциональности: Главное – Функциональность – Торговля – Пакетное выставление актов и счетов-фактур (должна стоять галочка).