Как проверить заполнение данных 6-НДФЛ

Чтобы правильно и без ошибок сдать отчет 6-НДФЛ, важно проверить все данные. Для этого в 1С:ЗУП можно сформировать различные отчеты, которые помогут сделать все корректно.

6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года нужно сдать не позднее 25 апреля 2025 года.

За 1 квартал расчет 6-НДФЛ сдают в форме, где удержанный налог необходимо представить в разбивке по шести срокам перечисления и

с 1-го квартала 2025 г. Новые КБК отражаются в разделах 1 и 2 отчета.

Рассмотрим инструменты, которые помогают проверить заполнение данных 6-НДФЛ в части Раздела 2, строк 120,130, 140 исчисленный налог (поле 140 раздела 2) и удержанный (поле 160 раздела 2),160,170,180.

Для начала проанализируем строку 120-налоговую базу на предмет корректности заполнения. Для удобства анализа сформируем Справку 2-НДФЛ (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам - Сводная справка 2-НДФЛ).

Если есть сомнения в данных, то подсвечивая ячейку с доходом, кликаем 2 раза по значению, выбираем регистратор и анализируем документы в появившейся табличной части.

В данном перечне документов необходимо проверить заполнение ведомости в банк с суммой, т.к. сумма не должна тянуться.

Далее проверяем корректность вычетов, если таковые имеются.

И проверяем сумму налога исчисленного по каждому КБК.

В нашем примере ставка 13 процентов, умножаем значение строки 131 на 13 процентов и получаем налог исчисленный. Если сумма не идет, то возвращаемся снова к сводной справке 2-НДФЛ. Проверяем «почеловечно» исчисленный НДФЛ. Анализируем корректность данных, исправляем.

После этого проверяем заполнение строки 160 «Сумма налога удержанная».

И опять, если есть расхождение с суммой налога исчисленного, то анализируем колонку «Удержано налога» в сводной справке.

Анализируем и корректируем, если данные отражены не верно. Здесь удобен отчет « Анализ НДФЛ по документам основаниям» с детализацией по конкретному сотруднику.

Если есть значения в строках 170 и 180, то с помощью кнопки «Расшифровать» можно проанализировать отклонение. Проработать значения и быть готовыми дать комментарии на запрос из ИФНС.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!