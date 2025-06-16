Как проверить заполнение данных 6-НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года нужно сдать не позднее 25 апреля 2025 года.
За 1 квартал расчет 6-НДФЛ сдают в форме, где удержанный налог необходимо представить в разбивке по шести срокам перечисления и
с 1-го квартала 2025 г. Новые КБК отражаются в разделах 1 и 2 отчета.
Рассмотрим инструменты, которые помогают проверить заполнение данных 6-НДФЛ в части Раздела 2, строк 120,130, 140 исчисленный налог (поле 140 раздела 2) и удержанный (поле 160 раздела 2),160,170,180.
Для начала проанализируем строку 120-налоговую базу на предмет корректности заполнения. Для удобства анализа сформируем Справку 2-НДФЛ (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам - Сводная справка 2-НДФЛ).
Если есть сомнения в данных, то подсвечивая ячейку с доходом, кликаем 2 раза по значению, выбираем регистратор и анализируем документы в появившейся табличной части.
В данном перечне документов необходимо проверить заполнение ведомости в банк с суммой, т.к. сумма не должна тянуться.
Далее проверяем корректность вычетов, если таковые имеются.
И проверяем сумму налога исчисленного по каждому КБК.
В нашем примере ставка 13 процентов, умножаем значение строки 131 на 13 процентов и получаем налог исчисленный. Если сумма не идет, то возвращаемся снова к сводной справке 2-НДФЛ. Проверяем «почеловечно» исчисленный НДФЛ. Анализируем корректность данных, исправляем.
После этого проверяем заполнение строки 160 «Сумма налога удержанная».
И опять, если есть расхождение с суммой налога исчисленного, то анализируем колонку «Удержано налога» в сводной справке.
Анализируем и корректируем, если данные отражены не верно. Здесь удобен отчет « Анализ НДФЛ по документам основаниям» с детализацией по конкретному сотруднику.
Если есть значения в строках 170 и 180, то с помощью кнопки «Расшифровать» можно проанализировать отклонение. Проработать значения и быть готовыми дать комментарии на запрос из ИФНС.
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