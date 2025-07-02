Сортировка сотрудников по алфавиту

Бывают ситуации, когда при создании документа «Начисление зарплаты и взносов» сотрудники заполняются не по алфавиту.

Каждый раз приходится настраивать сортировку по сотрудникам в алфавитном порядке через команду Еще – Сортировать по возрастанию.

Можно ли как-то настроить, чтобы при заполнении сотрудники сразу сортировались в алфавитном порядке?

Настроить сортировку при заполнении документа можно с помощью дополнительных настроек:

Настройка – Дополнительные настройки.

Например, при существующей настройке сотрудники сначала сортируются по подразделению (по наименованию), а затем по сотруднику.

Настроим сортировку только по сотруднику (по имени) с помощью синих стрелочек для перемещения текущих элементов и галочек.

После необходимых настроек нажимаем «Записать и закрыть».

При такой настройке документ будет заполняться сотрудниками по алфавиту.

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