Как настроить автоматическую рассылку отчетов в 1С:УНФ?

Настройка автоматической рассылки отчетов в 1С:УНФ включает несколько шагов:

1. Определение отчетов для рассылки: Выберите, какие именно отчеты вы хотите отправлять. Это могут быть финансовые отчеты, отчеты о продажах, остатках товаров и т.д.

Для примера рассмотрим отчет «Остатки товаров на складах».

2. Переходим в Ещё-Отправить-Создать рассылку отчетов.

3. Далее необходимо написать название нашего отчета и выбрать пользователей или же других контрагентов, которым мы будем пересылать отчет. Главное, чтобы у контрагента была заполнена почта в его карточке.

4. В разделе расписание мы можем выбрать, когда отчет будет отправляться нашим пользователям.

Ежедневно — рассылка будет выполняться по выбранным дням. Для этого выберите период повтора и время начала отправки

Еженедельно — по выбранным дням недели. Выберите дни недели с помощью флажков

Ежемесячно — по выбранным месяцам в определённый день месяца. По аналогии с еженедельной рассылкой выберите месяцы с помощью флажков и укажите день, в который будет происходить рассылка

Произвольное — произвольное расписание позволяет самостоятельно настроить каждый параметр, если ни один из вышеописанных сценариев не подошёл. При выборе произвольного расписания откроется окно для индивидуальной настройки расписания

5. На вкладке «Доставка» мы выбираем почту от кого будет рассылка и пользователей, кому будет отправляться рассылка.

6. При необходимости можно проверить рассылку кнопкой «Выполнить сейчас».

7. Вот в таком формате будет письмо у пользователя на почте.