Как выгрузить в файл УПД без договора
Рассмотрим ситуацию на примере.
В договоре не указаны номер и дата договора.
Пробуем выгрузить документ в файл:
Реализация – Еще – ЭДО – Выгрузить документ в файл.
При попытке выгрузить документ в файл появляется ошибка.
Изменим наименование договора, указав «Без договора»
Теперь при выгрузке документа в файл ошибка не появляется.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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