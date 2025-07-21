Подписаться Как выгрузить в файл УПД без договора В БП у всех контрагентов ведется работа по одному договору (нет необходимости вести учет по разным договорам). Все договоры имеют наименование «Основной договор», без указания даты и номера. При попытке выгрузить документ в файл программа требует указать дату и номер договора. Какие есть варианты? 488 просмотров 26 открытий Комментировать 1

Рассмотрим ситуацию на примере. В договоре не указаны номер и дата договора. Пробуем выгрузить документ в файл: Реализация – Еще – ЭДО – Выгрузить документ в файл. При попытке выгрузить документ в файл появляется ошибка. Изменим наименование договора, указав «Без договора» Теперь при выгрузке документа в файл ошибка не появляется. Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится! Ссылка на наш телеграмм канал https://t.me/HelpBuh1C