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Наталия Козак

Как выгрузить в файл УПД без договора

В БП у всех контрагентов ведется работа по одному договору (нет необходимости вести учет по разным договорам). Все договоры имеют наименование «Основной договор», без указания даты и номера. При попытке выгрузить документ в файл программа требует указать дату и номер договора. Какие есть варианты?

Рассмотрим ситуацию на примере.

В договоре не указаны номер и дата договора.

Пробуем выгрузить документ в файл: 

Реализация – Еще – ЭДО – Выгрузить документ в файл.

При попытке выгрузить документ в файл появляется ошибка.

Изменим наименование договора, указав «Без договора»

Теперь при выгрузке документа в файл ошибка не появляется.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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