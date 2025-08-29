Как проверить сотрудников со срочными трудовыми договорами и их сроки в 1С
В этой статье расскажем, как быстро узнать, с кем из сотрудников заключён срочный договор, и проверить сроки его действия с помощью инструментов 1С:ЗУП.
Если нужно проверить с кем из сотрудников заключен срочный договор и сроки заключения договора, то можно воспользоваться настройкой кадрового отчета.
Для базы возьмем кадровый отчет «Штатные сотрудники». Кадры- Кадровые отчеты- Штатные сотрудники.
Для настройка отчета заходим в «Настройки»-«Расширенные», вкладка « Поля и сортировки».
Через кнопку «Добавить» добавляем «Срочный договор», «Дата начала» и «Дата окончания».
В результате настройки и формирования отчета появляются колонки в которых указано наличие или отсутствие срочного договора и сроки заключения договора.
