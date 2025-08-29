Как проверить сотрудников со срочными трудовыми договорами и их сроки в 1С

В этой статье расскажем, как быстро узнать, с кем из сотрудников заключён срочный договор, и проверить сроки его действия с помощью инструментов 1С:ЗУП.

Если нужно проверить с кем из сотрудников заключен срочный договор и сроки заключения договора, то можно воспользоваться настройкой кадрового отчета.

Для базы возьмем кадровый отчет «Штатные сотрудники». Кадры- Кадровые отчеты- Штатные сотрудники.

Для настройка отчета заходим в «Настройки»-«Расширенные», вкладка « Поля и сортировки».

Через кнопку «Добавить» добавляем «Срочный договор», «Дата начала» и «Дата окончания».

В результате настройки и формирования отчета появляются колонки в которых указано наличие или отсутствие срочного договора и сроки заключения договора.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

