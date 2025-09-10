Кто подлежит воинскому учету и какие отчеты обязан сдавать работодатель

Ведение воинского учета — важная обязанность для каждого работодателя. Не все сотрудники подлежат учету, а отчетность требует точности и внимания к деталям.

В этой статье разберём, кто именно должен состоять на воинском учёте, какие отчёты необходимо сдавать, и как избежать ошибок при оформлении документов.



За воинский учёт в компании отвечает руководитель, но на практике ведут его специально назначенные сотрудники — обычно кадровики.

С 2024 года правила изменились: теперь на учёте должны стоять все россияне, постоянно проживающие в стране, если они не освобождены от этой обязанности и не проходят военную службу.

Призывной возраст теперь — до 30 лет, а предельный возраст для запаса тоже увеличен.



Что должен делать работодатель:



- Проверять документы воинского учёта при приёме на работу.

- Заполнять и вести учётные документы.

- Объяснять сотрудникам их обязанности по воинскому учёту, вручать повестки и направления в военкомат.

- Выявлять тех, кто должен стоять на учёте, но ещё не состоит.

- Передавать сведения в военкомат и поддерживать связь с ним.

Какие отчеты по сотрудникам требуется сдавать в военкомат (все отчеты по воинскому учету находятся в пункте меню «Кадры»-«Кадровые отчеты» -Отчетность для военкоматов».

1. Карточка учета организации (форма 18)- срок подачи не установлен, но, как правило, приходится на осень. Необходимо уточнить в военкомате.

2. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма 6)-срок подачи не установлен, но, как правило, приходится на осень. Необходимо уточнить в военкомате (комиссии по бронированию).

3. Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами. Квалифицированными рабочими и служащими) на период мобилизации и на военное время (форма 19)- срок подачи не установлен, но, как правило, приходится на осень. Необходимо уточнить в военкомате (комиссии по бронированию).

4. Сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) на работу (учебу) или увольнению (отчислению). Срок подачи 5 раб. дней после приема на работу или увольнения.

5. Сведения о работниках, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять- срок подачи 2 недели со дня получения запроса военного комиссариата .

6. Сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете- срок подачи 2 недели после изменений, о которых необходимо отчитываться.

7. Список работников, которых нужно поставить на первоначальный воинский учет-срок подачи Ежегодно до 1 ноября.

8. Список сотрудников, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений о воинском учете –срок подачи не реже раза в год. Конкретную дату устанавливает военкомат.

9. План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе- срок подачи ежегодно до 31 декабря.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Ссылка на наш телеграм канал https://t.me/HelpBuh1C