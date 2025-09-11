Воинский учет сотрудников: обязанности работодателя и порядок ведения

Ведение воинского учета — одна из важных обязанностей работодателя, о которой часто забывают.

Если в штате есть военнообязанные или сотрудники, подлежащие призыву, необходимо правильно организовать учёт и соблюдать требования законодательства.



В этой статье разберём, как вести воинский учёт, чтобы избежать штрафов и недоразумений.

Работодатели обязаны вести воинский учет военнообязанных и подлежащих призыву сотрудников (п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Вести воинский учет должны только работодатели-организации. Индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники, вести их воинский учет не обязаны.

Для настройки ведения воинского учета в программе потребуется сделать определенные действия.

Пункт меню «Настройка» - «Кадровый учет» -Поставить галку в Воинском учете «Ведется воинский учет».

После установки данной галки необходимо произвести дальнейшие настройки:

1.В учетной политике организации назначить ответственное лицо за работу с воинским учетом.

2. В справочнике «Должности» указать категорию воинского учета: руководители, специалисты, другие служащие, рабочие.

3. В карточке сотрудника, после включения учета, появляется вкладка (ссылка) «Воинский учет».

Данную вкладку требуется заполнить имеющимися по сотруднику данными.

В личных данных сотрудника необходимо ввести данные Военного билета.

Для работы с данными по воинскому учету в программе есть раздел: Кадры-Кадровые отчеты-Отчеты для военкоматов.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Ссылка на наш телеграм канал https://t.me/HelpBuh1C