Воинский учет сотрудников: обязанности работодателя и порядок ведения
Если в штате есть военнообязанные или сотрудники, подлежащие призыву, необходимо правильно организовать учёт и соблюдать требования законодательства.
В этой статье разберём, как вести воинский учёт, чтобы избежать штрафов и недоразумений.
Работодатели обязаны вести воинский учет военнообязанных и подлежащих призыву сотрудников (п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Вести воинский учет должны только работодатели-организации. Индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники, вести их воинский учет не обязаны.
Для настройки ведения воинского учета в программе потребуется сделать определенные действия.
Пункт меню «Настройка» - «Кадровый учет» -Поставить галку в Воинском учете «Ведется воинский учет».
После установки данной галки необходимо произвести дальнейшие настройки:
1.В учетной политике организации назначить ответственное лицо за работу с воинским учетом.
2. В справочнике «Должности» указать категорию воинского учета: руководители, специалисты, другие служащие, рабочие.
3. В карточке сотрудника, после включения учета, появляется вкладка (ссылка) «Воинский учет».
Данную вкладку требуется заполнить имеющимися по сотруднику данными.
В личных данных сотрудника необходимо ввести данные Военного билета.
Для работы с данными по воинскому учету в программе есть раздел: Кадры-Кадровые отчеты-Отчеты для военкоматов.
