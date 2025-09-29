Важные новости для бизнеса: с 2026 года меняются правила по НДС!

Минфин уже одобрил повышение ставки НДС до 22% и снижение порога доходов для уплаты НДС на УСН с 60 до 10 млн рублей. Законопроект направлен в Правительство, и перемены не за горами.

Что это значит для предпринимателей?

— Если вы на УСН и ваш оборот больше 10 млн руб, придётся платить НДС 💸

— Ставка НДС для всех вырастет до 22% 📊

— Программы 1С поддержат новые правила — следите за обновлениями на страницах мониторинга законодательства 🖥

— Для МСП планируется оптимизация льготных тарифов страховых взносов 🏢

Мы уже проходили похожие перемены: в 2019 году ставка НДС выросла до 20%, и 1С быстро адаптировалась. Сейчас всё будет так же — обновления выйдут вовремя, а рекомендации по учёту НДС на УСН уже есть в справочнике ИТС 📚

