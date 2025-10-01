Как настроить оплату ночных часов в выходные дни в 1С:Зарплата и управление персоналом

Оплата ночных часов, отработанных в выходные дни, требует особого подхода и правильных настроек в 1С:ЗУП.

В этой статье разберём, как корректно настроить расчёт, чтобы сотрудники получали все положенные надбавки и выплаты без ошибок.

Для того ,чтоб корректно оплатить ночные часы за работу в выходной необходимо произвести донастройку программы.

В типовом функционале в начислении «Доплата за работу в праздничные дни (ночное время) указано, что начисление выполняется только если время приходится на праздничные дни

и в Учете времени стоят только ночные часы.

Но за работодателем сохраняется обязанность произвести доплату за работу в ночное время и в выходные дни.

Для этого необходимо в справочнике «Виды использования рабочего времени» (Настройка-Классификаторы - Виды рабочего времени) добавить новый вид времени «Праздники (ночные) с буквенным выражением РВН.

В самом начислении «Доплата за работу в праздничные дни (ночное время)» в учете времени выбираем новый, созданный нами вид времени «Праздники (Ночные)». Для того, чтоб начисление ночных часов в выходные дни выполнялось, в табеле необходимо отображать работу в ночное время в выходные дни как РВН.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

