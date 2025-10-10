Работа с ценами в 1С: удобные возможности с релиза 3.0.182

С выходом релиза 3.0.182 работа с ценами в 1С стала намного проще и нагляднее. Теперь прямо в карточке товара можно увидеть актуальную цену, просмотреть историю изменений и быстро установить новую стоимость. В статье расскажем, как использовать эти обновления для ускорения работы и повышения точности учёта.

Рассмотрим более подробно нововведения:



Справочники – Номенклатура – открываем номенклатуру – закладка Основное.

Справа отображаются цены на текущую дату.

Для просмотра истории цены нажмите на цену.

Для установки новой цены нажмите на кнопку «Новая цена».

Также установить новую цену можно из истории цены.

Также добавлены варианты настройки заполнения цены продажи и цены покупки.

Перейти в настройки можно из карточки номенклатуры: нажмите на вопросительный знак

рядом с «Цены по умолчанию», затем нажмите «Настройка заполнения цен».

Можно задать тип цен, который будет заполняться по умолчанию в документах

реализации.

Можно отключить автоматическое заполнение цены покупки, если,

например, цены на товары часто меняются и удобнее указывать их самостоятельно.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Подписывайтесь на наш телеграм канал, еще больше полезной информации в нем.