С 1 ноября 2025 года налоговая больше не будет принимать обращения через операторов ЭДО! 🚫💻
Теперь, если нужно задать вопрос или отправить заявление, используйте онлайн-сервисы ФНС («Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России»), Госуслуги, либо обращайтесь лично или по почте. ✉📱🏢
ФНС заранее готовила к переменам: с июля ограничили размер файлов до 1 Мб, а с октября вообще запретили прикреплять файлы через ЭДО.
Другие функции ЭДО для налогоплательщиков сохраняются, но обращения теперь только через новые каналы.
Обращения принимать не будут- это понятно. А свои требования через операторов ЭДО присылать будут?