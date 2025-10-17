С 1 ноября 2025 года налоговая больше не будет принимать обращения через операторов ЭДО! 🚫💻

Теперь, если нужно задать вопрос или отправить заявление, используйте онлайн-сервисы ФНС («Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России»), Госуслуги, либо обращайтесь лично или по почте. ✉📱🏢

ФНС заранее готовила к переменам: с июля ограничили размер файлов до 1 Мб, а с октября вообще запретили прикреплять файлы через ЭДО.

Другие функции ЭДО для налогоплательщиков сохраняются, но обращения теперь только через новые каналы.