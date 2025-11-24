ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
Наталия Козак

Как вывести артикул (код) в печатных формах документов реализации в 1С:Бухгалтерия

Хотите, чтобы в печатных формах документов реализации в 1С:Бухгалтерия автоматически выводился артикул (код) товара?

Это удобно для клиентов и ускоряет обработку заказов.

В этой статье рассказываем, как быстро и просто настроить отображение артикула в ваших документах.

1. Перейдите в меню «Администрирование» и выберите пункт «Параметры учета».

2. В открывшемся окне найдите настройку «Печать артикулов» и установите флажок напротив этого параметра.

3. После сохранения изменений в печатных формах документов реализации появится дополнительная колонка «Артикул/Код».

Теперь ваши документы станут ещё информативнее и удобнее для работы!

Наталия Козак

