Как вывести артикул (код) в печатных формах документов реализации в 1С:Бухгалтерия
Это удобно для клиентов и ускоряет обработку заказов.
В этой статье рассказываем, как быстро и просто настроить отображение артикула в ваших документах.
1. Перейдите в меню «Администрирование» и выберите пункт «Параметры учета».
2. В открывшемся окне найдите настройку «Печать артикулов» и установите флажок напротив этого параметра.
3. После сохранения изменений в печатных формах документов реализации появится дополнительная колонка «Артикул/Код».
Теперь ваши документы станут ещё информативнее и удобнее для работы!
