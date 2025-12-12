Переход на АУСН — преимущества, ограничения, пошаговая инструкция и настройка в 1С
Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — это современный налоговый режим, который действует с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон № 17-ФЗ). Он создан для того, чтобы упростить жизнь предпринимателям и организациям, которые соответствуют определённым условиям.
Преимущества АУСН:
1. Не нужно платить страховые взносы.
2. Не требуется сдавать налоговую отчётность — всё автоматически.
3. Вам не придётся самостоятельно рассчитывать налог: это делает налоговая на основе данных банка.
4. НДФЛ за сотрудников удерживает и перечисляет банк.
5. Освобождение от налога на прибыль, НДС и налога на имущество.
6. Можно учитывать любые расходы, если они связаны с бизнесом.
7. Применяется кассовый метод — расходы признаются по факту оплаты.
8. Не нужно вести КУДиР.
9. Нет выездных налоговых проверок, только камеральные.
Ограничения:
1. Работать можно только через уполномоченный банк.
2. Налог по АУСН платится ежемесячно.
3. Зарплату сотрудникам можно переводить только на их карты с расчётного счёта в уполномоченном банке.
4. Нельзя совмещать АУСН с другими налоговыми режимами.
5. Ставки выше, чем на обычной УСН: 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы.
Кто может применять АУСН:
- Организации, у которых остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей (для ИП это ограничение не действует).
- ИП и организации с доходом не более 60 млн рублей в год.
- Средняя численность сотрудников — не более 5 человек.
- Все выплаты физлицам — только в безналичной форме.
- Расчётные счета открываются только в банках, одобренных ФНС.
Если ваша компания или ИП соответствует этим условиям, вы можете перейти на АУСН с нового года. Для этого нужно уведомить налоговую через личный кабинет до 31 декабря.
Как это работает в 1С:Бухгалтерии:
- Настроить режим можно в меню «Главное» — «Настройки налогов и отчетов».
- Когда вы откроете счёт в одном из уполномоченных банков (например, Бланк банк, Модульбанк, Банк Точка), появится предложение подключиться к сервису АУСН.
Как происходит обмен данными:
- Уполномоченные банки на основании методических рекомендаций ФНС размечают банковские операции на облагаемые и необлагаемые и передают эти сведения в ФНС.
1) До 7-го числа налогоплательщик на АУСН может внести исправления в разметку банковских операций, сделанную банком.
2) До 10-го числа банк передаёт сведения о доходах и расходах в налоговый орган.
3) До 15-го числа налоговая рассчитывает налог к уплате и результат появляется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС и в банке.
4) До 25-го числа следующего месяца налогоплательщик или банк обязаны уплатить налог.
В 1С:Бухгалтерии 8 все операции автоматически размечаются при проведении документов.
Контролировать разметку удобно через сервис АУСН: «Администрирование» — «Настройки программы» — «Обмен с сервисом АУСН».
Там же можно посмотреть, какой информацией обмениваются программы.
Отчёты по АУСН доступны в разных разделах:
1) «Главное» — «Задачи» — «Задачи организации» — ссылка «АУСН, проверить порядок отнесения банковских операций к налоговой базе…»;
2) «Отчёты» — «АУСН» — «Банковские операции АУСН»;
3) «Руководителю» — «Анализ» — «Монитор налогов и отчетности» — «Банковские операции за…».
Данные в отчёте формируются на основе информации из личного кабинета вашего банка.
Обычно разметка происходит автоматически, но иногда стоит проверить и, если нужно, скорректировать её вручную — чтобы всё было учтено правильно и не возникло вопросов у налоговой.
