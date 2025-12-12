Переход на АУСН — преимущества, ограничения, пошаговая инструкция и настройка в 1С

С 2022 года предприниматели и организации могут работать по новой автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН). Она значительно упрощает расчёты с налоговой, освобождает от отчётности и страховых взносов, но требует соблюдения ряда условий. Разберём, кому подходит АУСН, как перейти на режим, какие нюансы важно учитывать и как настроить 1С.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — это современный налоговый режим, который действует с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон № 17-ФЗ). Он создан для того, чтобы упростить жизнь предпринимателям и организациям, которые соответствуют определённым условиям.

Преимущества АУСН:

1. Не нужно платить страховые взносы.

2. Не требуется сдавать налоговую отчётность — всё автоматически.

3. Вам не придётся самостоятельно рассчитывать налог: это делает налоговая на основе данных банка.

4. НДФЛ за сотрудников удерживает и перечисляет банк.

5. Освобождение от налога на прибыль, НДС и налога на имущество.

6. Можно учитывать любые расходы, если они связаны с бизнесом.

7. Применяется кассовый метод — расходы признаются по факту оплаты.

8. Не нужно вести КУДиР.

9. Нет выездных налоговых проверок, только камеральные.



Ограничения:



1. Работать можно только через уполномоченный банк.

2. Налог по АУСН платится ежемесячно.

3. Зарплату сотрудникам можно переводить только на их карты с расчётного счёта в уполномоченном банке.

4. Нельзя совмещать АУСН с другими налоговыми режимами.

5. Ставки выше, чем на обычной УСН: 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы.



Кто может применять АУСН:



- Организации, у которых остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей (для ИП это ограничение не действует).

- ИП и организации с доходом не более 60 млн рублей в год.

- Средняя численность сотрудников — не более 5 человек.

- Все выплаты физлицам — только в безналичной форме.

- Расчётные счета открываются только в банках, одобренных ФНС.



Если ваша компания или ИП соответствует этим условиям, вы можете перейти на АУСН с нового года. Для этого нужно уведомить налоговую через личный кабинет до 31 декабря.



Как это работает в 1С:Бухгалтерии:



- Настроить режим можно в меню «Главное» — «Настройки налогов и отчетов».

- Когда вы откроете счёт в одном из уполномоченных банков (например, Бланк банк, Модульбанк, Банк Точка), появится предложение подключиться к сервису АУСН.



Как происходит обмен данными:



- Уполномоченные банки на основании методических рекомендаций ФНС размечают банковские операции на облагаемые и необлагаемые и передают эти сведения в ФНС.

1) До 7-го числа налогоплательщик на АУСН может внести исправления в разметку банковских операций, сделанную банком.

2) До 10-го числа банк передаёт сведения о доходах и расходах в налоговый орган.

3) До 15-го числа налоговая рассчитывает налог к уплате и результат появляется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС и в банке.

4) До 25-го числа следующего месяца налогоплательщик или банк обязаны уплатить налог.



В 1С:Бухгалтерии 8 все операции автоматически размечаются при проведении документов.

Контролировать разметку удобно через сервис АУСН: «Администрирование» — «Настройки программы» — «Обмен с сервисом АУСН».

Там же можно посмотреть, какой информацией обмениваются программы.

Отчёты по АУСН доступны в разных разделах:

1) «Главное» — «Задачи» — «Задачи организации» — ссылка «АУСН, проверить порядок отнесения банковских операций к налоговой базе…»;

2) «Отчёты» — «АУСН» — «Банковские операции АУСН»;

3) «Руководителю» — «Анализ» — «Монитор налогов и отчетности» — «Банковские операции за…».

Данные в отчёте формируются на основе информации из личного кабинета вашего банка.

Обычно разметка происходит автоматически, но иногда стоит проверить и, если нужно, скорректировать её вручную — чтобы всё было учтено правильно и не возникло вопросов у налоговой.

