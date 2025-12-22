Переход на АУСН. Как правильно передавать сведения по сотрудникам для формирования будущей пенсии

В связи с массовым переходом на АУСН у бухгалтеров возникает всё больше вопросов о том, как правильно передавать сведения по сотрудникам для формирования будущей пенсии. 🤔💼

ФНС разъяснила: если у организации на АУСН есть сотрудники, нужно ежемесячно подавать сведения о выплатах и НДФЛ через личный кабинет уполномоченного банка или налогоплательщика (вкладка «Сотрудники» — «НДФЛ» — «Новый расчет»). Это важно для корректного формирования страхового пенсионного стажа! 🏦📑

Сроки подачи сведений:

— За период с 23-го прошлого месяца по 22-е текущее — до 25-го числа текущего месяца

— За декабрь — до последнего рабочего дня года

На основании этих данных налоговая передаёт сведения в СФР, и будущая пенсия сотрудников формируется корректно.

НДФЛ удерживается и перечисляется через ЕНС, а средства списываются 28 числа месяца.

