Переход на АУСН. Как правильно передавать сведения по сотрудникам для формирования будущей пенсии
ФНС разъяснила: если у организации на АУСН есть сотрудники, нужно ежемесячно подавать сведения о выплатах и НДФЛ через личный кабинет уполномоченного банка или налогоплательщика (вкладка «Сотрудники» — «НДФЛ» — «Новый расчет»). Это важно для корректного формирования страхового пенсионного стажа! 🏦📑
Сроки подачи сведений:
— За период с 23-го прошлого месяца по 22-е текущее — до 25-го числа текущего месяца
— За декабрь — до последнего рабочего дня года
На основании этих данных налоговая передаёт сведения в СФР, и будущая пенсия сотрудников формируется корректно.
НДФЛ удерживается и перечисляется через ЕНС, а средства списываются 28 числа месяца.
