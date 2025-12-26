Новые правила заполнения счета-фактуры при зачете аванса с 2026 года: что изменилось и как работать в 1С

В конце 2025 года приняли новый закон — теперь в счёте-фактуре при зачёте аванса нужно указывать номер и дату авансового счёта-фактуры. Эта норма действует с 1 января 2026 года, и в 1С уже всё предусмотрено: начиная с версии 3.0.189, появилась специальная строка 5б для этих данных.

Как это работает на практике

1. 12 января 2026 года организация получила аванс от клиента.

В 1С это отражается через «Банковские выписки» — «Поступление на расчетный счет».

2. На основании поступления создаём счёт-фактуру на аванс:

Открываем документ «Поступление на расчетный счет», нажимаем «Создать на основании» — «Счет-фактура выданный».

3. 15 января 2026 года организация оказала услуги.

В 1С это делается через «Продажи» — «Реализация (Акты, накладные, УПД)» — «Реализация услуг».

4. В счёте-фактуре на реализацию теперь нужно указать:

— данные об авансе, который зачтён при продаже

— номер и дату авансового счёта-фактуры

5. В печатной форме счёта-фактуры появилась новая строка с реквизитами авансового документа.

Теперь всё просто: когда вы делаете зачёт аванса, 1С сама подскажет, где и что заполнить, чтобы всё было по закону!

