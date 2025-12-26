Новые правила заполнения счета-фактуры при зачете аванса с 2026 года: что изменилось и как работать в 1С
Как это работает на практике
1. 12 января 2026 года организация получила аванс от клиента.
В 1С это отражается через «Банковские выписки» — «Поступление на расчетный счет».
2. На основании поступления создаём счёт-фактуру на аванс:
Открываем документ «Поступление на расчетный счет», нажимаем «Создать на основании» — «Счет-фактура выданный».
3. 15 января 2026 года организация оказала услуги.
В 1С это делается через «Продажи» — «Реализация (Акты, накладные, УПД)» — «Реализация услуг».
4. В счёте-фактуре на реализацию теперь нужно указать:
— данные об авансе, который зачтён при продаже
— номер и дату авансового счёта-фактуры
5. В печатной форме счёта-фактуры появилась новая строка с реквизитами авансового документа.
Теперь всё просто: когда вы делаете зачёт аванса, 1С сама подскажет, где и что заполнить, чтобы всё было по закону!
