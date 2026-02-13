Штрафы за неприменение ККТ. Новости

Внимание, предприниматели! Штрафы за неприменение ККТ скоро вырастут в пять раз — Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.

Теперь за отсутствие ККТ предупреждения больше не будет — только штраф.

Минимальный штраф для должностных лиц увеличится с 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — с 30 до 150 тысяч.

За повторные нарушения суммы ещё выше:

60 тысяч для должностных лиц;

300 тысяч для юрлиц.

А если нарушать более двух раз — штрафы могут достигать 150 тысяч для должностных лиц и 750 тысяч для компаний!

Также появится ответственность для экспертных организаций за ложные заключения по фискальным накопителям.

В прошлом году бизнес уже заплатил 2 млрд рублей штрафов за неприменение ККТ. Если правила продолжат нарушать, сумма может вырасти до 10 млрд!

Но цель изменений — не собрать больше штрафов, а сделать бизнес прозрачнее и обеспечить поступления в бюджеты регионов. 💼📈

Друзья, будьте внимательны: проверьте свои кассы, настройте ККТ вовремя и избегайте неприятных сюрпризов!