Изменения в кодах доходов и вычетов НДФЛ с 2026 года: что нового и как работать в 1С:ЗУП

С 1 января 2026 года вступают в силу важные изменения в кодах доходов и вычетов НДФЛ — обновления затронут всех бухгалтеров и кадровиков. В статье рассказываем, какие новые коды появились, что изменилось в стандартных и инвестиционных вычетах, а также как быстро найти и правильно использовать новые справочники в 1С:ЗУП.

С 1 января 2026 года вступили в силу масштабные изменения в справочниках кодов доходов и вычетов НДФЛ — всё благодаря приказу ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@. Эти обновления связаны с реформой НДФЛ и введением новой прогрессивной шкалы ставок. Давайте разберёмся, что нового появилось и как это отразить в 1С:ЗУП.

1. Новые коды доходов

Теперь перечень кодов стал шире — для более точной детализации выплат по СВО, операциям с ценными бумагами и негосударственному пенсионному обеспечению.

Например:

• 2017 — доходы в виде суточных или полевого довольствия сотрудникам, работающим в зоне СВО (если сумма превышает 700 руб. в день в РФ).

• 2793 — доходы от продажи акций или долей, если они были в собственности более 5 лет (ст. 217.1 НК РФ).

• 3013 — выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

• Для СВО появились отдельные коды для единовременных поощрений и выплат участникам.

Где искать? Справочник «Виды доходов НДФЛ» находится в разделе: «Налоги и взносы» — «Виды доходов НДФЛ».

2. Новые коды вычетов

Изменения коснулись стандартных вычетов на детей (размеры выросли с 2025 года) и новых инвестиционных льгот:

• Для вычетов на детей появились новые коды для увеличенных сумм (2800 руб. на второго ребёнка, 6000 руб. на третьего и т.д.).

• Код 192 — для вычета по положительному финансовому результату на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС-3).

• Код 621 — вычет при получении доходов по договорам долгосрочных сбережений.

Где искать? Справочник «Виды вычетов НДФЛ» находится в разделе: «Налоги и взносы» — «Виды вычетов НДФЛ».

3. Технические изменения

• Из справочников удалены устаревшие коды, которые больше не соответствуют новой редакции НК РФ.

• В 1С:ЗУП 8 новые коды уже появились в последних обновлениях — это важно для корректного формирования отчётности 6-НДФЛ за 2026 год.



Рекомендация:

Проверьте, что ваша версия 1С:ЗУП обновлена до актуального релиза (февраль 2026 года). В новых версиях автоматизировано сопоставление новых кодов с видами начислений — это поможет избежать ошибок в отчётности.

