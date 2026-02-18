Изменения в кодах доходов и вычетов НДФЛ с 2026 года: что нового и как работать в 1С:ЗУП
С 1 января 2026 года вступили в силу масштабные изменения в справочниках кодов доходов и вычетов НДФЛ — всё благодаря приказу ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@. Эти обновления связаны с реформой НДФЛ и введением новой прогрессивной шкалы ставок. Давайте разберёмся, что нового появилось и как это отразить в 1С:ЗУП.
1. Новые коды доходов
Теперь перечень кодов стал шире — для более точной детализации выплат по СВО, операциям с ценными бумагами и негосударственному пенсионному обеспечению.
Например:
• 2017 — доходы в виде суточных или полевого довольствия сотрудникам, работающим в зоне СВО (если сумма превышает 700 руб. в день в РФ).
• 2793 — доходы от продажи акций или долей, если они были в собственности более 5 лет (ст. 217.1 НК РФ).
• 3013 — выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
• Для СВО появились отдельные коды для единовременных поощрений и выплат участникам.
Где искать? Справочник «Виды доходов НДФЛ» находится в разделе: «Налоги и взносы» — «Виды доходов НДФЛ».
2. Новые коды вычетов
Изменения коснулись стандартных вычетов на детей (размеры выросли с 2025 года) и новых инвестиционных льгот:
• Для вычетов на детей появились новые коды для увеличенных сумм (2800 руб. на второго ребёнка, 6000 руб. на третьего и т.д.).
• Код 192 — для вычета по положительному финансовому результату на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС-3).
• Код 621 — вычет при получении доходов по договорам долгосрочных сбережений.
Где искать? Справочник «Виды вычетов НДФЛ» находится в разделе: «Налоги и взносы» — «Виды вычетов НДФЛ».
3. Технические изменения
• Из справочников удалены устаревшие коды, которые больше не соответствуют новой редакции НК РФ.
• В 1С:ЗУП 8 новые коды уже появились в последних обновлениях — это важно для корректного формирования отчётности 6-НДФЛ за 2026 год.
Рекомендация:
Проверьте, что ваша версия 1С:ЗУП обновлена до актуального релиза (февраль 2026 года). В новых версиях автоматизировано сопоставление новых кодов с видами начислений — это поможет избежать ошибок в отчётности.
