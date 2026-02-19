«Блины с начинкой» от 1С!
Сегодня не считаем дебет и кредит, а считаем варианты, с чем бы съесть блин. Вот несколько рецептов, которые точно поднимут настроение:
1. Блин «Премиальный»
Начинка: красная икра, сливочное масло
Рецепт: Намазываем блин маслом, щедро посыпаем икрой и представляем, что премия уже пришла на счёт!
2. Блин «Авансовый отчёт»
Начинка: ветчина, сыр, зелень
Рецепт: Кладём всё, что осталось после вчерашнего ужина, заворачиваем и сдаём на проверку домашним. Если одобрено — можно повторять!
3. Блин «Корректировка»
Начинка: творог, изюм, немного ванили
Рецепт: Если что-то не так с начинкой — просто добавьте ещё творога. Как в отчётах: корректируем до идеала!
4. Блин «Эквайринг»
Начинка: банан, шоколад, орехи
Рецепт: Всё сладкое, что есть дома, смешиваем и заворачиваем. Часть начинки, как комиссия банка, можно сразу съесть отдельно.
5. Блин «Инвентаризация»
Начинка: всё, что осталось в холодильнике
Рецепт: Провели ревизию, нашли кусочек курицы, немного сыра, пару грибов — всё идёт в дело! Главное, чтобы вкусно и весело.
Пусть ваши блины будут сытными, а отчёты — лёгкими!
Наш телеграм канал:
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию