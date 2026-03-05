Профессиональные налоговые вычеты для ИП: как учесть расходы в 1С и заполнить 3-НДФЛ

Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения могут уменьшить налог за счёт профессиональных вычетов — главное, правильно учесть все расходы и подтвердить их документально.

В этой статье разберём, как это сделать в 1С:Бухгалтерия, какие документы понадобятся и как не запутаться в деталях при заполнении 3-НДФЛ.



Если вы индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения, у вас есть право на профессиональные налоговые вычеты — то есть вы можете уменьшить налог на сумму реально понесённых и подтверждённых расходов, связанных с вашей деятельностью. Главное — чтобы расходы были документально подтверждены и не превышали сумму доходов.



Все эти требования уже реализованы в программе 1С:Бухгалтерия, так что вести учёт становится гораздо проще!

Как это работает на практике:



1. Для формирования Декларации 3-НДФЛ используйте удобный Помощник для расчёта 3-НДФЛ.

2. В стартовом окне Помощника указывайте свои доходы и расходы за год.

3. Для анализа расходов, которые попали в налоговый учёт, можно посмотреть подробную расшифровку документально подтверждённых затрат.

4. Перейдите по гиперссылкам «Зарплата и вознаграждение» и «Прочие расходы» в Книге доходов и расходов — так вы быстро найдёте нужную информацию.



5. Управлять отображением разделов Книги можно через настройки — удобно подстроить под себя.

6. Для анализа расходов на оплату труда (важно: они должны быть и начислены, и выплачены!) используйте Раздел 5.

Данные сюда попадают из документов «Начисление заработной платы» и «Ведомости на выплату».

7. Взносы по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев и профзаболеваний включаются в «Прочие расходы» только после начисления и фактической оплаты. Чтобы эти взносы (или фиксированные взносы ИП за себя) отразились в Книге учёта, после оплаты создайте документ «Сведения об уплате налогов».

8. В Таблице №6-2 («Прочие расходы») можно увидеть, какие взносы уже учтены в налоговом учёте.



9. Помните: взносы в размере 1% можно учесть в расходах только после 1 июля года, следующего за отчётным. Для формирования платёжек и анализа расчётов используйте раздел «Уплата страховых взносов».



10. После анализа всех расходов переходите к расчёту налога.

11. Декларацию можно просмотреть через меню «Регламентированные отчёты».

12. Важно: строка 040 (Сумма налоговых вычетов) в Разделе 2 Декларации 3-НДФЛ

должна совпадать с показателем строки 040 в Приложении 3

и с итоговой суммой расходов в Таблице №6-1 («Налоговая база»).



При этом значение строки 043 Приложения 3 Декларации 3-НДФЛ соответствует суммарному значению показателей Таблицы №5 Книги учета доходов и расходов ИП, а значение строки 045 Приложения 3 Декларации 3-НДФЛ соответствует значению показателей Таблицы №6-2 (Прочие расходы) Книги учета доходов и расходов ИП.

Для анализа корректности отображения расчетов по взносам также рекомендуем использовать данные Оборотно-сальдовой ведомости по счету 69.

Наш канал в Макс



