Упрощенная бухгалтерская отчетность в 1С:БП — автозаполнение по новым формам ФСБУ 4/2023

Начиная с версии 3.0.183 в 1С:БП добавлено автозаполнение упрощенных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов по формам, разработанным на основе образцов, приведенных в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Применяются данные формы начиная с отчетности за 2025 год.

Показатели упрощенной бухгалтерской отчетности формируются путем объединения групп показателей полной бухгалтерской отчетности. Из обобщенного показателя автоматически выделяется группа с наибольшим удельным весом.

Рассмотрим заполнение упрощенной бухгалтерской отчетности на примере:

Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Все – Бухгалтерская отчетность упрощенная – Заполнить.

Соответствие показателей упрощенного бухгалтерского баланса и «обычного» представлено в таблице:

Обобщенные показатели упрощенного бухгалтерского баланса Группы показателей бухгалтерского баланса Актив Материальные внеоборотные активы - ОС - Инвестиционная недвижимость Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы - НМА - Финансовые вложения - ОНА - Прочие внеоборотные активы Запасы - Запасы Денежные средства и денежные эквиваленты - Денежные средства и денежные эквиваленты Финансовые и другие оборотные активы - Долгосрочные активы к продаже - НДС по приобретенным ценностям - Дебиторская задолженность - Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - Прочие оборотные активы Пассив Капитал - УК - Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций - Накопленная дооценка внеоборотных активов - Добавочный капитал (без накопленной дооценки) - Резервный капитал - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Долгосрочные заемные средства - Заемные средства (раздел IV) Другие долгосрочные обязательства - ОНО - Оценочные обязательства - Прочие долгосрочные обязательства Краткосрочные заемные обязательства - Заемные средства (раздел V) Краткосрочная кредиторская задолженность - Кредиторская задолженность Другие краткосрочные обязательства - Оценочные обязательства - Прочие краткосрочные обязательства

Соответствие показателей упрощенного отчета о финансовых результатах и «обычного» представлено в таблице:

Обобщенные показатели упрощенного отчета о финансовых результатах Группы показателей отчета о финансовых результатах Выручка - Выручка Расходы по обычным видам деятельности - Себестоимость продаж - Коммерческие расходы - Управленческие расходы Проценты к уплате - Проценты к уплате Прочие доходы - Доходы от участия в других организациях - Проценты к получению - Прочие доходы Прочие расходы - Прочие расходы Налог на прибыль (доходы) организаций - Налог на прибыль организаций

Сравним заполнение упрощенного бухгалтерского баланса и «обычного» на примере показателя «Материальные внеоборотные активы».

Сумма «Материальных внеоборотных активов» в упрощенном бухгалтерском балансе складывается из двух показателей «обычного» бухгалтерского баланса: ОС и инвестиционная недвижимость. Т.к. удельный вес показателя ОС больше, чем показателя инвестиционной недвижимости, то из обобщенного показателя автоматически выделяется группа ОС.

Вопрос: А отчеты о движении денежных средств и об изменении капитала?

Ответ: Добавлено автозаполнение «Отчета о движении денежных средств» и «Отчета об изменении капитала», когда они включаются в упрощенную бухгалтерскую отчетность из-за существенности входящей в них информации. Заполняются они по правилам полной бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023.

