Наталия Козак

Упрощенная бухгалтерская отчетность в 1С:БП — автозаполнение по новым формам ФСБУ 4/2023

Начиная с версии 3.0.183 в 1С:БП добавлено автозаполнение упрощенных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов по формам, разработанным на основе образцов, приведенных в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Применяются данные формы начиная с отчетности за 2025 год.

Показатели упрощенной бухгалтерской отчетности формируются путем объединения групп показателей полной бухгалтерской отчетности. Из обобщенного показателя автоматически выделяется группа с наибольшим удельным весом.

Рассмотрим заполнение упрощенной бухгалтерской отчетности на примере:

Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Все – Бухгалтерская отчетность упрощенная – Заполнить.

Соответствие показателей упрощенного бухгалтерского баланса и «обычного» представлено в таблице:

Обобщенные показатели упрощенного бухгалтерского баланса

Группы показателей бухгалтерского баланса

Актив

Материальные внеоборотные активы

- ОС

- Инвестиционная недвижимость

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

- НМА

- Финансовые вложения 

- ОНА

- Прочие внеоборотные активы

Запасы

- Запасы

Денежные средства и денежные эквиваленты

- Денежные средства и денежные эквиваленты

Финансовые и другие оборотные активы

- Долгосрочные активы к продаже

- НДС по приобретенным ценностям

- Дебиторская задолженность

- Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

- Прочие оборотные активы

Пассив

Капитал

- УК

- Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций

- Накопленная дооценка внеоборотных активов

- Добавочный капитал (без накопленной дооценки)

- Резервный капитал

- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Долгосрочные заемные средства

- Заемные средства (раздел IV)

Другие долгосрочные обязательства

- ОНО

- Оценочные обязательства

- Прочие долгосрочные обязательства

Краткосрочные заемные обязательства

- Заемные средства (раздел V)

Краткосрочная кредиторская задолженность

- Кредиторская задолженность

Другие краткосрочные обязательства

- Оценочные обязательства

- Прочие краткосрочные обязательства

Соответствие показателей упрощенного отчета о финансовых результатах и «обычного» представлено в таблице:

Обобщенные показатели упрощенного отчета о финансовых результатах

Группы показателей отчета о финансовых результатах

Выручка

- Выручка

Расходы по обычным видам деятельности

- Себестоимость продаж

- Коммерческие расходы

- Управленческие расходы

Проценты к уплате

- Проценты к уплате

Прочие доходы

- Доходы от участия в других организациях

- Проценты к получению

- Прочие доходы

Прочие расходы

- Прочие расходы

Налог на прибыль (доходы) организаций

- Налог на прибыль организаций

Сравним заполнение упрощенного бухгалтерского баланса и «обычного» на примере показателя «Материальные внеоборотные активы».

Сумма «Материальных внеоборотных активов» в упрощенном бухгалтерском балансе складывается из двух показателей «обычного» бухгалтерского баланса: ОС и инвестиционная недвижимость. Т.к. удельный вес показателя ОС больше, чем показателя инвестиционной недвижимости, то из обобщенного показателя автоматически выделяется группа ОС.

Вопрос: А отчеты о движении денежных средств и об изменении капитала?

Ответ: Добавлено автозаполнение «Отчета о движении денежных средств» и «Отчета об изменении капитала», когда они включаются в упрощенную бухгалтерскую отчетность из-за существенности входящей в них информации. Заполняются они по правилам полной бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023.

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

