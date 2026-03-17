Упрощенная бухгалтерская отчетность в 1С:БП — автозаполнение по новым формам ФСБУ 4/2023
Применяются данные формы начиная с отчетности за 2025 год.
Показатели упрощенной бухгалтерской отчетности формируются путем объединения групп показателей полной бухгалтерской отчетности. Из обобщенного показателя автоматически выделяется группа с наибольшим удельным весом.
Рассмотрим заполнение упрощенной бухгалтерской отчетности на примере:
Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Все – Бухгалтерская отчетность упрощенная – Заполнить.
Соответствие показателей упрощенного бухгалтерского баланса и «обычного» представлено в таблице:
Обобщенные показатели упрощенного бухгалтерского баланса
Группы показателей бухгалтерского баланса
Актив
Материальные внеоборотные активы
- ОС
- Инвестиционная недвижимость
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы
- НМА
- Финансовые вложения
- ОНА
- Прочие внеоборотные активы
Запасы
- Запасы
Денежные средства и денежные эквиваленты
- Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые и другие оборотные активы
- Долгосрочные активы к продаже
- НДС по приобретенным ценностям
- Дебиторская задолженность
- Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
- Прочие оборотные активы
Пассив
Капитал
- УК
- Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций
- Накопленная дооценка внеоборотных активов
- Добавочный капитал (без накопленной дооценки)
- Резервный капитал
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные заемные средства
- Заемные средства (раздел IV)
Другие долгосрочные обязательства
- ОНО
- Оценочные обязательства
- Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства
- Заемные средства (раздел V)
Краткосрочная кредиторская задолженность
- Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
- Оценочные обязательства
- Прочие краткосрочные обязательства
Соответствие показателей упрощенного отчета о финансовых результатах и «обычного» представлено в таблице:
Обобщенные показатели упрощенного отчета о финансовых результатах
Группы показателей отчета о финансовых результатах
Выручка
- Выручка
Расходы по обычным видам деятельности
- Себестоимость продаж
- Коммерческие расходы
- Управленческие расходы
Проценты к уплате
- Проценты к уплате
Прочие доходы
- Доходы от участия в других организациях
- Проценты к получению
- Прочие доходы
Прочие расходы
- Прочие расходы
Налог на прибыль (доходы) организаций
- Налог на прибыль организаций
Сравним заполнение упрощенного бухгалтерского баланса и «обычного» на примере показателя «Материальные внеоборотные активы».
Сумма «Материальных внеоборотных активов» в упрощенном бухгалтерском балансе складывается из двух показателей «обычного» бухгалтерского баланса: ОС и инвестиционная недвижимость. Т.к. удельный вес показателя ОС больше, чем показателя инвестиционной недвижимости, то из обобщенного показателя автоматически выделяется группа ОС.
Вопрос: А отчеты о движении денежных средств и об изменении капитала?
Ответ: Добавлено автозаполнение «Отчета о движении денежных средств» и «Отчета об изменении капитала», когда они включаются в упрощенную бухгалтерскую отчетность из-за существенности входящей в них информации. Заполняются они по правилам полной бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023.
Наш канал в максе
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию