1С:ЗУП 3.1 с нуля: полная настройка организации, зарплаты и кадрового учета за один урок



Что разберем в уроке:

✅ Карточка организации «под ключ»: основные сведения, коды ОКВЭД/ОКОПФ, регистрационные номера фондов, ответственные лица — всё, без чего программа не заработает корректно;

✅ Настройка состава начислений и удержаний: показатели оплаты, отпуска, отсутствия, материальная помощь, прочие начисления и удержания;

✅ Важные флажки расчета зарплаты: автпересчет документов, договоры ГПХ, займы сотрудников, доходы бывших работников, ограничение удержаний, состав тарифной ставки;

✅ Кадровый учет: штатное расписание, неполная ставка, компенсация отпуска при увольнении, воинский учет и ЭДО;

✅ Учетная политика организации: страховые взносы, НДФЛ, пособия СФР и порядок расчета зарплаты;

✅ Даты выплаты зарплаты и бухучет — чтобы ведомости и проводки формировались без ручных правок.

Кому будет полезно:

👍 начинающим бухгалтерам и расчетчикам зарплаты;

👍 кадровикам и HR‑специалистам, осваивающим 1С:ЗУП;

👍 предпринимателям, которые ведут учет самостоятельно;

👍 всем, кто переходит со старых редакций программы.

💡 Результат после просмотра: готовый чек‑лист первичной настройки — вы сможете настроить свою базу за один вечер и больше не бояться ошибок в зарплате, отпусках и удержаниях. Никаких штрафов и ручных пересчетов!

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