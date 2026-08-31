Как настроить выплату зарплаты в цифровых рублях в 1С:ЗУП: пошаговая инструкция

В 1С:ЗУП функционал для таких выплат появился начиная с релиза 3.1.38.69. Настроить процесс несложно, но важно учесть несколько ключевых деталей: отдельный формат обмена с банком, особые требования к реестрам и дополнительные данные по сотрудникам.



Ниже — понятная пошаговая инструкция, которая поможет корректно всё настроить и избежать ошибок.



Что важно знать до настройки



С 1 сентября 2026 года можно зачислять зарплату через платформу «Цифровой рубль». В 1С:ЗУП это реализовано в рамках обмена с банками по зарплатным проектам — начиная с версии 3.1.38.69.



Вот основные моменты, которые нужно держать в голове:



- Счёт кошелька цифрового рубля — это 20‑значный номер, по формату похожий на обычный банковский счёт.

- Перевести деньги можно через любой банк, не обязательно через тот, где у компании зарплатный проект.

- Для перевода нужны три реквизита: номер счёта ЦР, ФИО сотрудника и его ИНН.

- Реестры на выплаты в цифровых рублях формируются отдельно от остальных выплат — смешивать их нельзя.



Как настроить зарплатный проект в 1С:ЗУП



Чтобы начать выплачивать зарплату в цифровых рублях, нужно правильно настроить зарплатный проект (для формата обмена 3.8).



1. Перейдите в раздел: Выплаты — Зарплатные проекты — Создать.

2. При создании проекта поставьте галочку «Использовать обмен электронными документами».

3. Укажите формат: «Стандарт ЭОИ с банком (версия 3.8)».

4. Обязательно установите галочку «Для перечислений в цифровых рублях».

5. После этого в поле «Банк» автоматически подставится «Оператор платформы цифрового рубля».

Если такого банка в списке нет — обновите классификатор (например, справочник БИК и справочник кредитных организаций). Без этого корректная настройка невозможна.



Как назначить сотруднику выплату в цифровых рублях



Когда зарплатный проект настроен, нужно указать способ выплаты каждому сотруднику, которому планируете перечислять зарплату в ЦР.



1. Откройте карточку сотрудника: Кадры — Сотрудники.

2. Перейдите в блок «Выплата зарплаты».

3. Переключите вариант на «В рамках зарплатного проекта».

4. Далее выберите вариант «По счёту цифрового рубля».

Теперь при формировании ведомостей система будет учитывать этот способ выплаты и формировать отдельный реестр именно для цифровых рублей.



Настройка выплаты зарплаты в цифровых рублях в 1С:ЗУП требует внимания к деталям, но сам процесс логичен и прозрачен: отдельный зарплатный проект с нужной галочкой, корректный банк (оператор платформы), а затем — указание способа выплаты в карточке сотрудника. Главное — не смешивать реестры и всегда проверять наличие ИНН и 20‑значного номера счёта цифрового рубля. Если всё настроить по инструкции, выплаты пройдут без ошибок и в полном соответствии с требованиями ЦБ РФ.

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