ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года

Новые требования к отчетности

Согласно пункту 6 статьи 2 и пункту 3 статьи 11 Федерального закона № 29-ФЗ, страхователи при представлении сведений о трудовой деятельности в подразделе 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 должны дополнительно указывать наличие условия об уплате взносов на травматизм по договорам ГПХ.

Это означает, что если в договоре гражданско-правового характера прямо прописана обязанность заказчика уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, эту информацию необходимо отразить в отчетности.