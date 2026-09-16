КПП Главный Бухгалтер черный мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Наталия Козак
ЕФС-1 и другая отчетность в СФР
Читать 2 мин

ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступают в силу важные изменения в порядке заполнения формы ЕФС-1. Теперь при отражении сведений о заключении договоров гражданско-правового характера страхователи обязаны указывать дополнительную информацию — будут ли начисляться взносы на травматизм на выплаты по такому договору. ФЗ № 29-ФЗ от 20.02.2026г.

60 просмотров6 открытий

Новые требования к отчетности

Согласно пункту 6 статьи 2 и пункту 3 статьи 11 Федерального закона № 29-ФЗ, страхователи при представлении сведений о трудовой деятельности в подразделе 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 должны дополнительно указывать наличие условия об уплате взносов на травматизм по договорам ГПХ.

Это означает, что если в договоре гражданско-правового характера прямо прописана обязанность заказчика уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, эту информацию необходимо отразить в отчетности.

Новые коды в форме ЕФС-1

Пункт 46 Порядка заполнения формы ЕФС-1 устанавливает специальные коды для обозначения таких договоров:

  • ДГПХФЛНС — гражданско-правовой договор, по которому страхователь обязан уплачивать взносы на травматизм (договоры на выполнение работ или оказание услуг);

  • ДАВТФЛНС — договор авторского заказа, по которому страхователь обязан уплачивать взносы на травматизм.

Эти коды должны автоматически подставляться в форму ЕФС-1 при наличии соответствующих условий в договоре.

Настройка в 1С:ЗУП

Для того чтобы коды заполнялись автоматически, необходимо правильно оформить документы при создании договора.

Обычный договор ГПХ (работы, услуги)

Перейдите в раздел Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) – Создать – Договор (работы, услуги).

В открывшейся форме договора установите галочку «Подлежит страхованию от несчастных случаев».

ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года
ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года
ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года

Эта настройка указывает программе, что по данному договору начисляются взносы на травматизм, и при формировании ЕФС-1 будет использован код ДГПХФЛНС.

Договор авторского заказа

Для договоров авторского порядка алгоритм немного другой. Перейдите в раздел Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) – Создать – Договор авторского заказа.

В поле «Вид работ» выберите тот вид, который облагается взносами на травматизм согласно вашей учетной политике и условиям договора.

ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года
ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года

При формировании отчетности программа подставит код ДАВТФЛНС.

Формирование формы ЕФС-1

После правильной настройки договоров форма ЕФС-1 будет заполняться автоматически с указанием соответствующих кодов в подразделе 1.1 подраздела 1.

ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года
ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года

Перед отправкой отчета обязательно проверьте корректность заполнения этих полей, особенно если у вас много договоров ГПХ с разными условиями.

Заключение

Изменения в порядке заполнения ЕФС-1 с 1 сентября 2026 года направлены на повышение прозрачности сведений о страховых взносах. Правильная настройка договоров в 1С:ЗУП позволяет автоматизировать заполнение новых полей и избежать ошибок при формировании отчетности. Главное — не забыть установить соответствующие признаки при создании документов и проверить корректность данных перед сдачей отчета.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Наш канал в Максе

ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

30 подписчиков167 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка