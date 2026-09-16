ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года

Новые требования к отчетности
Согласно пункту 6 статьи 2 и пункту 3 статьи 11 Федерального закона № 29-ФЗ, страхователи при представлении сведений о трудовой деятельности в подразделе 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 должны дополнительно указывать наличие условия об уплате взносов на травматизм по договорам ГПХ.
Это означает, что если в договоре гражданско-правового характера прямо прописана обязанность заказчика уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, эту информацию необходимо отразить в отчетности.
Новые коды в форме ЕФС-1
Пункт 46 Порядка заполнения формы ЕФС-1 устанавливает специальные коды для обозначения таких договоров:
ДГПХФЛНС — гражданско-правовой договор, по которому страхователь обязан уплачивать взносы на травматизм (договоры на выполнение работ или оказание услуг);
ДАВТФЛНС — договор авторского заказа, по которому страхователь обязан уплачивать взносы на травматизм.
Эти коды должны автоматически подставляться в форму ЕФС-1 при наличии соответствующих условий в договоре.
Настройка в 1С:ЗУП
Для того чтобы коды заполнялись автоматически, необходимо правильно оформить документы при создании договора.
Обычный договор ГПХ (работы, услуги)
Перейдите в раздел Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) – Создать – Договор (работы, услуги).
В открывшейся форме договора установите галочку «Подлежит страхованию от несчастных случаев».
Эта настройка указывает программе, что по данному договору начисляются взносы на травматизм, и при формировании ЕФС-1 будет использован код ДГПХФЛНС.
Договор авторского заказа
Для договоров авторского порядка алгоритм немного другой. Перейдите в раздел Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) – Создать – Договор авторского заказа.
В поле «Вид работ» выберите тот вид, который облагается взносами на травматизм согласно вашей учетной политике и условиям договора.
При формировании отчетности программа подставит код ДАВТФЛНС.
Формирование формы ЕФС-1
После правильной настройки договоров форма ЕФС-1 будет заполняться автоматически с указанием соответствующих кодов в подразделе 1.1 подраздела 1.
Перед отправкой отчета обязательно проверьте корректность заполнения этих полей, особенно если у вас много договоров ГПХ с разными условиями.
Заключение
Изменения в порядке заполнения ЕФС-1 с 1 сентября 2026 года направлены на повышение прозрачности сведений о страховых взносах. Правильная настройка договоров в 1С:ЗУП позволяет автоматизировать заполнение новых полей и избежать ошибок при формировании отчетности. Главное — не забыть установить соответствующие признаки при создании документов и проверить корректность данных перед сдачей отчета.
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