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Наталия Козак
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Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

Производственная необходимость иногда требует привлечения сотрудников к работе в дни, которые по календарю должны быть выходными. Чтобы избежать трудовых споров, штрафов от инспекции и ошибок в расчете заработной платы, бухгалтеру и кадровику нужно четко знать требования Трудового кодекса и уметь грамотно отражать их в программе.

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Деньги или отдых: кто принимает решение

Порядок компенсации за работу в выходные и нерабочие праздничные дни строго регулируется статьей 153 ТК РФ. Закон предлагает два варианта:

  • Оплата не менее чем в двойном размере.

  • Оплата в одинарном размере плюс дополнительный день отдыха (отгул).

Главное правило, о котором часто забывают работодатели: способ компенсации выбирает сам работник.

Если сотрудник предпочитает взять отгул, он пишет соответствующее заявление. Отказать ему в предоставлении дополнительного дня отдыха работодатель не имеет права. Более того, запрещено закреплять в локальных нормативных актах (ЛНА) компании жесткое правило, например, что работа в праздник компенсируется «только двойной оплатой» или «только отгулом». Такие формулировки ущемляют права работников и являются прямым нарушением трудового законодательства.

Как правильно рассчитать сумму

Согласно ч. 1 ст. 153 ТК РФ, базовое требование — оплата не менее чем в двойном размере. Однако важно понимать, как именно считается эта сумма (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).

Повышенная оплата начисляется только за те часы, которые сотрудник фактически отработал в выходной или праздничный день.

  • Если работник вышел в субботу всего на три часа, двойной тариф применяется только к этим трем часам.

  • Если смена сотрудника переходит через полночь и частично захватывает праздничный день (например, с 20:00 пятницы до 08:00 субботы), в повышенном размере оплачиваются исключительно часы, пришедшиеся на промежуток с 00:00 до 24:00 праздничного дня.

Саму выплату за работу в нестандартные дни допустимо производить вместе с окончательным расчетом заработной платы за месяц.

Документальное оформление

Привлечь человека к работе в его законный выходной просто так нельзя. Для этого требуется издать письменное распоряжение (приказ) по организации. В большинстве случаев закон также обязывает получить письменное согласие самого работника, а в ряде ситуаций — учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.

Отражение в программе 1С

Чтобы программа корректно рассчитала начисления и учла право на отдых, необходимо правильно заполнить соответствующие документы.

Шаг 1

Введите документ, фиксирующий факт работы. Для этого перейдите по пути: Зарплата -> Учет времени -> Работа в выходные и праздники.

Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

Шаг 2

Заполните данные по сотруднику и укажите период. В документе предоставляется выбор, как именно производить расчет: «Оплата производится по часам или дням».

Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

Программа автоматически посчитает сумму исходя из фактически отработанного времени.

Шаг 3

Если сотрудник выбрал в качестве компенсации отгул, укажите соответствующий способ компенсации в документе. Обратите внимание: этот выбор будет доступен только в том случае, если в настройках расчета зарплаты (в разделе настроек состава начислений и удержаний) включен флажок «Отгулы».

Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

Шаг 4

После проведения документ выполнит расчет оплаты согласно введенным данным.

Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

Если был выбран способ компенсации «Отгул», программа не только начислит одинарную оплату за отработанные часы, но и автоматически зарегистрирует в системе право сотрудника на дополнительный день отдыха, чтобы кадровик или бухгалтер не забыли предоставить его в будущем.

Заключение

Работа в выходные и праздники требует от бухгалтера внимательности как к букве закона, так и к настройкам учетной системы. Предоставление сотруднику свободы выбора между деньгами и отгулом, точный почасовой расчет и корректное отражение операций в 1С уберегут компанию от штрафов при проверках и сохранят лояльность коллектива.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

 

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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