Работа в выходные и праздники: как оплатить по закону и правильно оформить в 1С

Как правильно рассчитать сумму

Согласно ч. 1 ст. 153 ТК РФ, базовое требование — оплата не менее чем в двойном размере. Однако важно понимать, как именно считается эта сумма (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).

Повышенная оплата начисляется только за те часы, которые сотрудник фактически отработал в выходной или праздничный день.

Если работник вышел в субботу всего на три часа, двойной тариф применяется только к этим трем часам.

Если смена сотрудника переходит через полночь и частично захватывает праздничный день (например, с 20:00 пятницы до 08:00 субботы), в повышенном размере оплачиваются исключительно часы, пришедшиеся на промежуток с 00:00 до 24:00 праздничного дня.

Саму выплату за работу в нестандартные дни допустимо производить вместе с окончательным расчетом заработной платы за месяц.