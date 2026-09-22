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Наталия Козак
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Прием на работу сотрудника в 1С:Зарплата и управлением персоналом. Редакция 3.1

Оформление приема на работу в программе 1С:Зарплата и управление персоналом (ЗУП) редакции 3.1 — это базовый кадровый процесс, который официально фиксирует трудовые отношения и запускает механизм начисления зарплаты. Видео урок

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1. Основной алгоритм действий

  • Создание документа: Раздел КадрыПриемы на работу → кнопка Создать.

  • Заполнение шапки: Выбираются Организация, Подразделение и Должность (если в программе ведется штатное расписание, оклад и условия подтянутся автоматически).

  • Данные сотрудника: Указывается дата приема. Если сотрудник новый, программа предложит создать его карточку (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН). Если уже работал в компании — выбирается из списка.

  • Условия оплаты: На вкладке «Оплата труда» фиксируется оклад, надбавки, вид занятости (полная/неполная) и способ выплаты зарплаты.

  • Трудовой договор: Указываются реквизиты, вид договора (бессрочный или срочный) и дата его заключения.

  • Вот краткая суть этого процесса, разбитая на ключевые блоки:

1. Основной алгоритм действий

  • Создание документа: Раздел КадрыПриемы на работу → кнопка Создать.

  • Заполнение шапки: Выбираются Организация, Подразделение и Должность (если в программе ведется штатное расписание, оклад и условия подтянутся автоматически).

  • Данные сотрудника: Указывается дата приема. Если сотрудник новый, программа предложит создать его карточку (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН). Если уже работал в компании — выбирается из списка.

  • Условия оплаты: На вкладке «Оплата труда» фиксируется оклад, надбавки, вид занятости (полная/неполная) и способ выплаты зарплаты.

  • Трудовой договор: Указываются реквизиты, вид договора (бессрочный или срочный) и дата его заключения.

2. Результат проведения документа

После нажатия кнопки «Провести и закрыть»:

  • Сотрудник официально появляется в списках подразделения и штатном расписании.

  • Формируются кадровые регистры (стаж, должность, оклад).

  • Система готова рассчитывать этому сотруднику зарплату с указанной даты.

  • Из документа можно распечатать Приказ о приеме на работу (унифицированная форма Т-1 или форма организации) и проект трудового договора.

3. Критически важные нюансы (Комплаенс)

  • Отчетность в СФР: Сразу после оформления приема кадровик обязан сформировать и отправить отчет ЕФС-1 (подраздел 1.1). Срок подачи уведомления о приеме на работу — не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.

  • Электронные трудовые (ЭТК): В документе приема обязательно указывается, перешел ли сотрудник на электронную трудовую книжку. Если да, бумажная трудовая возвращается работнику под роспись, а в 1С ведется только электронный учет.

  • ЭКДО: Если в компании внедрен электронный кадровый документооборот, приказ о приеме формируется в виде электронного документа и подписывается усиленной электронной подписью (УЭП) сотрудника и работодателя.

Итог: Прием на работу в 1С:ЗУП 3.1 — это не просто «создать карточку», а комплексное действие, которое связывает кадры, зарплату и обязательную государственную отчетность в одном документе.

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Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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