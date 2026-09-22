Прием на работу сотрудника в 1С:Зарплата и управлением персоналом. Редакция 3.1

1. Основной алгоритм действий
Создание документа: Раздел Кадры → Приемы на работу → кнопка Создать.
Заполнение шапки: Выбираются Организация, Подразделение и Должность (если в программе ведется штатное расписание, оклад и условия подтянутся автоматически).
Данные сотрудника: Указывается дата приема. Если сотрудник новый, программа предложит создать его карточку (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН). Если уже работал в компании — выбирается из списка.
Условия оплаты: На вкладке «Оплата труда» фиксируется оклад, надбавки, вид занятости (полная/неполная) и способ выплаты зарплаты.
Трудовой договор: Указываются реквизиты, вид договора (бессрочный или срочный) и дата его заключения.
Вот краткая суть этого процесса, разбитая на ключевые блоки:
1. Основной алгоритм действий
Создание документа: Раздел Кадры → Приемы на работу → кнопка Создать.
Заполнение шапки: Выбираются Организация, Подразделение и Должность (если в программе ведется штатное расписание, оклад и условия подтянутся автоматически).
Данные сотрудника: Указывается дата приема. Если сотрудник новый, программа предложит создать его карточку (ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН). Если уже работал в компании — выбирается из списка.
Условия оплаты: На вкладке «Оплата труда» фиксируется оклад, надбавки, вид занятости (полная/неполная) и способ выплаты зарплаты.
Трудовой договор: Указываются реквизиты, вид договора (бессрочный или срочный) и дата его заключения.
2. Результат проведения документа
После нажатия кнопки «Провести и закрыть»:
Сотрудник официально появляется в списках подразделения и штатном расписании.
Формируются кадровые регистры (стаж, должность, оклад).
Система готова рассчитывать этому сотруднику зарплату с указанной даты.
Из документа можно распечатать Приказ о приеме на работу (унифицированная форма Т-1 или форма организации) и проект трудового договора.
3. Критически важные нюансы (Комплаенс)
Отчетность в СФР: Сразу после оформления приема кадровик обязан сформировать и отправить отчет ЕФС-1 (подраздел 1.1). Срок подачи уведомления о приеме на работу — не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.
Электронные трудовые (ЭТК): В документе приема обязательно указывается, перешел ли сотрудник на электронную трудовую книжку. Если да, бумажная трудовая возвращается работнику под роспись, а в 1С ведется только электронный учет.
ЭКДО: Если в компании внедрен электронный кадровый документооборот, приказ о приеме формируется в виде электронного документа и подписывается усиленной электронной подписью (УЭП) сотрудника и работодателя.
Итог: Прием на работу в 1С:ЗУП 3.1 — это не просто «создать карточку», а комплексное действие, которое связывает кадры, зарплату и обязательную государственную отчетность в одном документе.
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