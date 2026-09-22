Прием на работу сотрудника в 1С:Зарплата и управлением персоналом. Редакция 3.1

Отчетность в СФР: Сразу после оформления приема кадровик обязан сформировать и отправить отчет ЕФС-1 (подраздел 1.1). Срок подачи уведомления о приеме на работу — не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.

Электронные трудовые (ЭТК): В документе приема обязательно указывается, перешел ли сотрудник на электронную трудовую книжку. Если да, бумажная трудовая возвращается работнику под роспись, а в 1С ведется только электронный учет.