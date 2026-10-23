Почему в счете-фактуре 1С не совпадают суммы: разбираем алгоритм округлений и требования НК РФ

Как 1С считает показатели табличной части счета-фактуры
Когда вы формируете документ «Счет-фактура выданный», программа руководствуется не привычной логикой «цена умножить на количество», а жесткими требованиями налогового законодательства.
Главная цель алгоритма 1С — обеспечить идеальное соответствие двух ключевых показателей:
Графа 9 «Стоимость товаров с налогом – всего» (итоговая сумма отгрузки с НДС);
Графа 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю» (сам исчисленный НДС).
А вот показатель графы 5 «Стоимость без налога – всего» программа рассчитывает уже постфактум, как разницу между графой 9 и графой 8. Именно поэтому произведение граф 3 и 4 может незначительно отличаться от графы 5 из-за математических округлений.
Почему закон требует считать именно так
Применяемый в 1С порядок расчета полностью соответствует требованиям законодательства. Ответ кроется в пункте 4 статьи 153 Налогового кодекса РФ. Закон требует, чтобы в рубли по курсу ЦБ РФ пересчитывалась именно налоговая база (сумма в графе 5), а не цена за единицу товара. Если бы программа пошла по другому пути, это неизбежно привело бы к искажению налоговой базы по НДС и неверному исчислению самого налога.
Разбор на практическом примере
Чтобы увидеть разницу на практике, рассмотрим конкретный пример с валютной выручкой.
Допустим, мы создаем документ реализации на продажу 50 единиц товара. Общая сумма контракта составляет 214,72 евро (в том числе НДС 22% — 38,72 евро). Курс ЦБ РФ на дату отгрузки — 89,5542 рубля за 1 евро.
В программе документ формируется по пути: Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД) – Реализация – Товары (накладная, УПД).
Правильный порядок расчета в программе (налоговая база не искажена)
Считаем графу 9 (стоимость отгруженных товаров с учетом НДС):
214,72 евро × 89,5542 руб. = 19 229,08 руб.
Считаем графу 8 (исчисленный с суммы реализации НДС):
38,72 евро × 89,5542 руб. = 3 467,54 руб.
Считаем графу 5 (стоимость без НДС):
Вычитаем НДС из общей суммы: 19 229,08 руб. – 3 467,54 руб. = 15 761,54 руб.
Этот показатель в точности соответствует правилам расчета налоговой базы: (214,72 евро – 38,72 евро) × 89,5542 руб. = 15 761,54 руб.
Считаем графу 4 (цена единицы товара с учетом округления):
15 761,54 руб. / 50 шт. = 315,23 руб.
Что было бы, если бы 1С считал «по-школьному»?
Представим, что мы сначала пересчитали цену одной единицы без НДС: 3,52 евро × 89,5542 руб. = 315,23 руб. А затем умножили её на количество для расчета налоговой базы: 315,23 руб. × 50 шт. = 15 761,50 руб.
Казалось бы, разница всего в 4 копейки. Но давайте посчитаем НДС от этой базы:
Сумма НДС составила бы: 15 761,50 руб. × 22% = 3 467,53 руб. (вместо правильных 3 467,54 руб.)
Итоговая стоимость с НДС: 15 761,50 руб. + 3 467,53 руб. = 19 229,03 руб. (вместо 19 229,08 руб.)
В итоге мы получаем расхождения в сумме налога и общей стоимости отгрузки, которые не соответствуют первичным документам. Для налоговой это сигнал о некорректном формировании налоговой базы. Алгоритм 1С полностью исключает этот риск.
Заключение
Небольшие расхождения в счете-фактуре между произведением количества на цену и итоговой стоимостью без НДС — это не ошибка программы и не повод для ручного вмешательства. Это гарантия того, что ваша налоговая база рассчитана строго по требованиям НК РФ, а суммы НДС и общей отгрузки бьются копейка в копейку. Доверяйте алгоритмам 1С и не пытайтесь «подогнать» округления вручную — это может только навредить.
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