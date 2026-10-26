Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности

Шаг 1. Определяем причину изменений

Перед подачей корректировки важно понять, что именно привело к необходимости перерасчета. От этого зависит алгоритм действий:

Изменения коснулись всей организации — например, изменился вид тарифа страховых взносов, организация получила право на пониженный тариф или, наоборот, утратила его;

Изменения коснулись отдельных сотрудников — например, была выдана материальная помощь, которая по ошибке не облагалась взносами, или изменился статус работника.

От масштаба изменений зависит, какие документы нужно сформировать и как настроить перерасчет в программе.