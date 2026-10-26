Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности

Причины могут быть разными: от ошибок расчета сотрудника до изменений в учетной политике организации. Разберем на примере РСВ, как правильно определить причину изменений, выполнить перерасчет страховых взносов в 1С и сформировать уточненную отчетность.
Шаг 1. Определяем причину изменений
Перед подачей корректировки важно понять, что именно привело к необходимости перерасчета. От этого зависит алгоритм действий:
Изменения коснулись всей организации — например, изменился вид тарифа страховых взносов, организация получила право на пониженный тариф или, наоборот, утратила его;
Изменения коснулись отдельных сотрудников — например, была выдана материальная помощь, которая по ошибке не облагалась взносами, или изменился статус работника.
От масштаба изменений зависит, какие документы нужно сформировать и как настроить перерасчет в программе.
Вариант 1. Изменения коснулись всей организации: пересчет тарифа
Если изменения затронули всю организацию — например, изменился вид тарифа страховых взносов — алгоритм действий следующий.
1.1. Изменяем тариф в учетной политике
Первым делом нужно скорректировать настройки учетной политики. Перейдите в раздел настройки тарифов страховых взносов и укажите актуальный вид тарифа, который должен был применяться в корректируемом периоде.
1.2. Выполняем перерасчет страховых взносов
После изменения тарифа необходимо пересчитать взносы за прошедшие месяцы. Для этого используется документ «Перерасчеты страховых взносов». Документ заполняется автоматически на основании введенных данных — программа сама определит, за какие месяцы и по каким сотрудникам нужно пересчитать начисления.
Перерасчет выполняется помесячно, чтобы корректно отразить изменения в каждом отчетном периоде.
1.3. Формируем уточненный РСВ
После выполнения перерасчета формируется отчет РСВ с номером корректировки. Программа автоматически заполняет уточненный расчет на основании новых данных. В форму попадут все сотрудники организации, так как изменения коснулись общего тарифа.
Вариант 2. Изменения коснулись отдельных сотрудников
Если изменения затронули не всю организацию, а только определенных сотрудников, алгоритм будет другим.
Рассмотрим типичный пример: сотруднику была выдана материальная помощь, но в настройках вида начисления было указано, что данная выплата не облагается страховыми взносами. На самом деле материальная помощь свыше 4 000 рублей облагается взносами, и программу нужно перенастроить.
2.1. Перенастраиваем начисление
Откройте карточку вида начисления «Материальная помощь» и измените настройки так, чтобы выплата корректно облагалась страховыми взносами в части, превышающей необлагаемый лимит.
2.2. Выполняем перерасчет страховых взносов
Аналогично первому варианту, используйте документ «Перерасчеты страховых взносов». Программа автоматически определит, по каким сотрудникам и за какие месяцы нужно пересчитать начисления.
2.3. Формируем уточненный РСВ
После перерасчета сформируйте корректировку РСВ. Важно: в данную форму попадут только те сотрудники, кого коснулись изменения.
Остальные работники в уточненном расчете отражаться не будут — это нормальное поведение программы, которое соответствует требованиям ФНС.
Важные нюансы при подаче корректировки РСВ
Перед отправкой уточненного отчета обратите внимание на несколько моментов:
Номер корректировки. Если вы подаете первую уточненку за этот период, номер корректировки должен быть «1». Если ранее уже подавались уточнения — номер увеличивается на единицу.
Уплата недоимки и пеней. Если в результате перерасчета выявлена недоимка по взносам, до подачи уточненного РСВ необходимо уплатить недостающую сумму и пени. Это освобождает от штрафа по статье 122 Налогового кодекса РФ.
Сопутствующие отчеты. Изменения в расчете взносов могут повлиять и на другие формы отчетности — например, на 6-НДФЛ или персонифицированные сведения. Проверьте, не нужно ли подать уточнения и по ним.
Заключение
Корректировка РСВ — это стандартная процедура, с которой сталкиваются многие бухгалтеры. Главное — правильно определить причину изменений и выбрать соответствующий алгоритм действий в программе. Если изменения касаются всей организации, пересчитываем тариф в учетной политике и выполняем массовый перерасчет. Если изменения затронули отдельных сотрудников, настраиваем конкретные виды начислений и пересчитываем взносы только по ним. В обоих случаях программа 1С автоматически заполнит уточненный расчет на основании выполненных перерасчетов.
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