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Наталия Козак
РСВ
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Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности

При формировании отчетности бухгалтер может столкнуться с ситуацией, когда расчет по страховым взносам не проходит проверку контрольных соотношений из-за изменений, затронувших предыдущий отчетный период. В таком случае потребуется сделать перерасчет и подать корректировку отчета.

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Причины могут быть разными: от ошибок расчета сотрудника до изменений в учетной политике организации. Разберем на примере РСВ, как правильно определить причину изменений, выполнить перерасчет страховых взносов в 1С и сформировать уточненную отчетность.

Шаг 1. Определяем причину изменений

Перед подачей корректировки важно понять, что именно привело к необходимости перерасчета. От этого зависит алгоритм действий:

  • Изменения коснулись всей организации — например, изменился вид тарифа страховых взносов, организация получила право на пониженный тариф или, наоборот, утратила его;

  • Изменения коснулись отдельных сотрудников — например, была выдана материальная помощь, которая по ошибке не облагалась взносами, или изменился статус работника.

От масштаба изменений зависит, какие документы нужно сформировать и как настроить перерасчет в программе.

Вариант 1. Изменения коснулись всей организации: пересчет тарифа

Если изменения затронули всю организацию — например, изменился вид тарифа страховых взносов — алгоритм действий следующий.

1.1. Изменяем тариф в учетной политике

Первым делом нужно скорректировать настройки учетной политики. Перейдите в раздел настройки тарифов страховых взносов и укажите актуальный вид тарифа, который должен был применяться в корректируемом периоде.

Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности
Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности

1.2. Выполняем перерасчет страховых взносов

После изменения тарифа необходимо пересчитать взносы за прошедшие месяцы. Для этого используется документ «Перерасчеты страховых взносов». Документ заполняется автоматически на основании введенных данных — программа сама определит, за какие месяцы и по каким сотрудникам нужно пересчитать начисления.

Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности

Перерасчет выполняется помесячно, чтобы корректно отразить изменения в каждом отчетном периоде.

1.3. Формируем уточненный РСВ

После выполнения перерасчета формируется отчет РСВ с номером корректировки. Программа автоматически заполняет уточненный расчет на основании новых данных. В форму попадут все сотрудники организации, так как изменения коснулись общего тарифа.

Вариант 2. Изменения коснулись отдельных сотрудников

Если изменения затронули не всю организацию, а только определенных сотрудников, алгоритм будет другим.

Рассмотрим типичный пример: сотруднику была выдана материальная помощь, но в настройках вида начисления было указано, что данная выплата не облагается страховыми взносами. На самом деле материальная помощь свыше 4 000 рублей облагается взносами, и программу нужно перенастроить.

2.1. Перенастраиваем начисление

Откройте карточку вида начисления «Материальная помощь» и измените настройки так, чтобы выплата корректно облагалась страховыми взносами в части, превышающей необлагаемый лимит.

2.2. Выполняем перерасчет страховых взносов

Аналогично первому варианту, используйте документ «Перерасчеты страховых взносов». Программа автоматически определит, по каким сотрудникам и за какие месяцы нужно пересчитать начисления.

2.3. Формируем уточненный РСВ

После перерасчета сформируйте корректировку РСВ. Важно: в данную форму попадут только те сотрудники, кого коснулись изменения. 

Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности

Остальные работники в уточненном расчете отражаться не будут — это нормальное поведение программы, которое соответствует требованиям ФНС.

Важные нюансы при подаче корректировки РСВ

Перед отправкой уточненного отчета обратите внимание на несколько моментов:

  • Номер корректировки. Если вы подаете первую уточненку за этот период, номер корректировки должен быть «1». Если ранее уже подавались уточнения — номер увеличивается на единицу.

  • Уплата недоимки и пеней. Если в результате перерасчета выявлена недоимка по взносам, до подачи уточненного РСВ необходимо уплатить недостающую сумму и пени. Это освобождает от штрафа по статье 122 Налогового кодекса РФ.

  • Сопутствующие отчеты. Изменения в расчете взносов могут повлиять и на другие формы отчетности — например, на 6-НДФЛ или персонифицированные сведения. Проверьте, не нужно ли подать уточнения и по ним.

Заключение

Корректировка РСВ — это стандартная процедура, с которой сталкиваются многие бухгалтеры. Главное — правильно определить причину изменений и выбрать соответствующий алгоритм действий в программе. Если изменения касаются всей организации, пересчитываем тариф в учетной политике и выполняем массовый перерасчет. Если изменения затронули отдельных сотрудников, настраиваем конкретные виды начислений и пересчитываем взносы только по ним. В обоих случаях программа 1С автоматически заполнит уточненный расчет на основании выполненных перерасчетов.

Специалисты Бизнес Логики надеются, что данная статья вам помогла. Пишите вопросы в комментариях - будем рады ответить.

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Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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